157 neue Emojis kommen dieses Jahr auf dein Handy

Voraussichtlich im Herbst erscheint der Standard Unicode 11. Damit kommen auch 157 neue Emojis auf Handys weltweit. So gibt es schon bald die Möglichkeit, Superhelden, Kängurus und Nilpferde zu verschicken.

Ein Teil der 157 Emojis, die dieses Jahr veröffentlicht werden. (Bild: 20M) Ein Teil der 157 Emojis, die dieses Jahr veröffentlicht werden. (Bild: 20M)

