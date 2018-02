Am Sonntag gehört die Welt allein Samsung

Kuriose Geräte aus China, gigantische Schilder mit der Aufschrift «5G» und Männer in Anzügen, die unbeholfen Cyberbrillen ausprobieren. So etwa lassen sich die drei letzten Ausgaben des Mobile World Congress (MWC) zusammenfassen.

Viel anders wird es in Barcelona wohl auch in diesem Jahr nicht sein, wenn die grösste Handy-Messe der Welt nächste Woche ihre Tore öffnet. Der MWC findet seit 2006 in der Mittelmeer-Metropole statt.

Samsung im Rampenlicht

Das Branchentreffen bildet für die Hersteller einen wichtigen Rahmen, um ihre Neuheiten zu präsentieren. Bereits vor Messebeginn am Sonntag wird Samsung im Rampenlicht stehen. Im letzten Jahr hatten die Südkoreaner kein neues Handy am MWC gezeigt und so der Konkurrenz etwas Platz gelassen.

2018 wird das anders sein. Samsung wird die Modelle S9 und S9+ enthüllen. Wobei enthüllen hier etwas zu hochgegriffen ist. Denn zu den Geräten sind praktisch schon alle Details bekannt.

Der Tech-Youtuber Marques Brownlee schreibt auf Twitter dazu: «Hier ist mein Ich-bin-überrascht-Blick, wenn das Galaxy S9 gezeigt wird, obwohl schon alles bekannt ist.»

Das ändert jedoch nichts daran, dass die Südkoreaner die Tech-Messe dominieren werden. Zahlreiche andere Hersteller haben darum reagiert: Um neben Samsung nicht völlig unterzugehen, haben sie die Präsentationen ihrer Top-Modelle vollständig von der Tech-Messe abgekoppelt. Das heisst aber nicht, dass die Hersteller mit leeren Händen kommen.

Die wichtigsten Daten

Nokia ist am MWC 2017 das Comeback des Jahres gelungen. Kein anderes Mobiltelefon erhielt mehr Aufmerksamkeit als das 3310 der Finnen. Gelingt dem Markeninhaber HMD Global auch 2018 ein Coup? Der Produktechef Juho Sarvikas‏ hat auf alle Fälle etwas «Fantastisches» angekündigt. Der Nokia-Anlass findet am Sonntag um 16 Uhr statt.

Sony wird seine Pressekonferenz am Montagmorgen um 8.30 Uhr abhalten. Die Japaner bringen zwar praktisch mit jedem neuen Handy innovative Funktionen, doch im Vergleich zur Konkurrenz finden die Geräte dennoch wenige Käufer. Das dürfte auch am Design der Handys liegen, das nicht mehr zeitgemäss ist. Nun hat der Hersteller ein mysteriöses Video veröffentlicht. Wird am MWC ein gebogenes Handy gezeigt? Wir würden uns auch schon mit einem randlosen Display begnügen.

Huawei wird sein nächstes Premium-Smartphone an einem separaten Event im März enthüllen. So viel ist klar. Laut aktuellen Gerüchten will der chinesische Hersteller am Sonntag am MWC aber ein neues Tablet zeigen. Und Huawei hat noch einen Trumpf in der Hand. Am Montag soll ein selbstfahrendes Auto präsentiert werden. 20 Minuten wird dieses direkt vor Ort testen und damit durch Barcelona kurven. Der Livestream startet um 13.30 Uhr.

