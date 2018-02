Apple-Kopfhörer begannen im Ohr zu rauchen

Als er in einem Fitness-Studio trainierte, hörte sich Jason Colon aus der Stadt Tampa im US-Bundesstaat Florida auf seinen Airpods Dance-Musik an. Plötzlich bemerkte er in seinem rechten Ohr eine Rauchentwicklung, wie der Mann nach dem Vorfall gegenüber dem Fernsehsender WFLA erklärte.

Dann habe er die Airpods rausgenommen, auf ein Trainingsgerät gelegt und Hilfe geholt. Bei seiner Rückkehr war einer der Hörer bereits zerborsten. «Ich war geschockt, denn ich hätte mir Verbrennungen am Ohrläppchen zuziehen können», so Colon im Interview.

Wieso einer der Hörer Rauch entwickelte, könne er sich nicht genau erklären. Er habe den Fall auch öffentlich gemacht, weil andere Nutzer potenziell gefährdet seien und er diese warnen möchte. Apple erklärte gegenüber dem Fernsehsender, dass der Fall ernst genommen und untersucht werde.

