Das können Sie tun, wenn Ihr iPhone langsamer wird

Apple hatte vergangene Woche zugegeben, dass ältere Smartphones per Software-Update verlangsamt werden, um zu verhindern, dass diese sich plötzlich ausschalten. Als Entgegenkommen kündigte Apple in einer Nachricht an seine Kunden an, den Einbau von Ersatz-Akkus günstiger anzubieten.

Ab Ende Januar bis Dezember 2018 werde der Preis für einen Batteriewechsel beim iPhone 6 und neueren Modellen um 50 Dollar reduziert – von 79 Dollar (rund 77 Franken) auf 29 Dollar. Den vergünstigten Service wird es auch in der Schweiz geben, da es sich um ein weltweites Programm handelt. Zudem werde es ein Software-Update geben, damit Nutzer leichter feststellen können, ob der Akku die Leistung ihres iPhones mindere.

Tricks für ein schnelleres iPhone

Bevor Sie Ihren Akku austauschen lassen, können Sie einige Tricks ausprobieren, die das iPhone etwas schneller machen sollten. Schauen Sie dazu in den iOS-Einstellungen, ob Sie noch genug freien Speicherplatz haben. Wenn nicht, können Sie Daten löschen oder diese in die Cloud auslagern. Ebenfalls können Sie die Hintergrundaktualisierung von Apps einschränken oder ausschalten.

Wie bemerkt man die Drosselung?

iPhone-Nutzer können auf einige Symptome achten, die darauf hinweisen, dass ihr Gerät verlangsamt wurde. Eine Auswahl davon sind die folgenden Punkte:

- langsames Starten von Apps

- niedrigere Bildrate beim Scrollen

- Dimmen der Hintergrundbeleuchtung

- niedrige Lautsprecherlautstärke bis zu -3 dB

- graduelle Reduzierung der Bildrate in einigen Apps

Alle Punkte und weitere Einzelheiten zur Batterie-Problematik hat Apple auf dieser Website aufgeführt.

Den Akku überprüfen

Auf dem iPhone selber gibt es keine Möglichkeit, die Anzahl der Ladezyklen des eingebauten Akkus zu überprüfen. Zu diesen Zweck kann spezielle Software für den Mac und den PC genutzt werden. Zwei entsprechende Programme sind CoconutBattery und iMazing. Nach 500 Ladezyklen sollte der Akku laut Apple noch 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität bringen.

