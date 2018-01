Künftig können Autofahrer mit Emojis kommunizieren

Das Gadget namens Carwink soll die Strasse zu einem vernetzten Ort machen. So soll ein kleines LED-Display dabei helfen, mit den anderen Verkehrsteilnehmern zu kommunizieren. Erhält man zum Beispiel den Vortritt, kann man sich dann mit dem Daumen nach oben bei dem anderen Fahrer übers Display bedanken. Auch gibt es Symbole für Polizeikontrollen, Unfälle oder Fussgänger. Selbst ein Flirt-Emoji ist vorhanden.

Umfrage Würden Sie mit anderen Autofahrern per Emoji kommunizieren? Ja klar, wann kann ich das kaufen?

Hm, da bin ich mir nicht so sicher.

Nein, ich denke eher nicht.

Ich bevorzuge den guten alten Stinkefinger.

Ich habe gar kein Auto.

Dabei muss der Fahrer aber nicht an einem zusätzlichen Knopf im Auto hantieren, sondern das Emoji-Kommando wird einfach per Sprachbefehl ausgelöst. Die Zeiten unhöflicher Handgesten seien damit passé, verspricht der Hersteller.

«Friedvolles Fahrerlebnis»

Allerdings sind genau die Emojis, die von den Fahrern wohl am häufigsten gebraucht würden, nicht im Programm. Dazu würden wohl das Kothäufchen oder der Mittelfinger gehören. Dass das Emoji-Repertoire um diese Symbole ergänzt wird, ist jedoch unwahrscheinlich. Mit dem Produkt wolle man den Nutzern ein friedvolles Fahrerlebnis ermöglichen, wie der Hersteller sagt.

Das ausklappbare LED-Display läuft mit Solarenergie und kann laut Herstellerangaben in jedem Auto angebracht werden. Über die Kickstarter-Kampagne wurden mehr als 100'000 Franken für die Produktion gesammelt. Die ersten Geräte sollen im Sommer ausgeliefert werden.

Könnte andere Fahrer ablenken

Hierzulande dürfte es Carwink schwer haben. «Ohne Bewilligung ist das Anbringen von Zusatzlichtern, die nach aussen strahlen, verboten», sagt Matthias Vollenweider, Sprecher der Kantonspolizei Zürich. Dies stehe in der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, Artikel 110, Absatz 4.

«Primär liegen die Hersteller solcher Geräte in der Pflicht, die Nutzer genau zu informieren, was erlaubt ist und was nicht», erkärt Sven Britschgi, Geschäftsführer der Vereinigung der Strassenverkehrsämter (ASA).

Er mahnt zudem, dass ein solches Gerät auch das genaue Gegenteil bewirken kann. Das LED-Licht, das über die Rückscheibe nach aussen gestrahlt wird, könne andere Autofahrer ablenken, so Britschgi.



So sieht das Original-Werbevideo zum Kickstarter-Projekt aus. (Youtube/Carwink)

