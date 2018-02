Nokia bringt das legendäre Bananen-Handy zurück

Das Nokia 8110 kam vor über 20 Jahren erstmals heraus und geniesst unter den Fans der Marke Kultstatus. Unter anderem wurde das Modell von Keanu Reeves alias Neo im Film «The Matrix» verwendet. Nun feiert das kultige Telefon, das wegen seiner Form auch Bananen-Handy genannt wird, ein Comeback. Wie beim Original können beim 8110 4G genannten Handy Anrufe entgegengenommen werden, indem man es aufschiebt.

Umfrage Gefällt Ihnen das neue Retro-Handy von Nokia? Ich finde es super.

Endlich gibt es wieder ein Schiebe-Handy.

Ich kenne es von früher, aber kaufen würde ich es nicht.

Das ist doch total veraltet.

Digital-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Digital-Kanals abonnieren, werden Sie über News und Gerüchte aus der Welt von Whatsapp, Snapchat, Instagram, Samsung, Apple und Co. informiert. Auch erhalten Sie als Erste Warnungen vor Viren, Trojanern, Phishing-Attacken und Ransomware. Weiter bekommen Sie hilfreiche Tricks, um mehr aus Ihren digitalen Geräten herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben Wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Digital-Kanal aktivieren.

Das Retro-Handy ist in Schwarz und in Gelb erhältlich und wird mit einem abgespeckten Betriebssystem erscheinen. Nokia-Hersteller HMD Global arbeitet zudem mit Google und Facebook zusammen, um spezielle Apps für das Gerät zu entwickeln. Die Neuauflage soll ab Mai zu einem Preis von 79 Euro erhältlich sein.

Weitere Produkte angekündigt

Die Vorstellung des Retro-Modells im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona mag erstaunen. Denn gerade in der Schweiz sind solch einfache Handys kaum mehr zu sehen. Im letzten Jahr lag der weltweite Markt für solche Mobiltelefone allerdings bei fast einer halben Milliarde Stück.

Hierzulande soll das 8110 vor allem als Zweithandy genutzt werden. Zudem hofft der Hersteller darauf, dass sich einige Kunden wegen des kultigen Designs für das Modell entscheiden werden. Denn rein von der Leistung her gibt es günstigere Modelle von Konkurrenten.

Einstieg in den Luxus-Markt

Neben dem Retro-Handy wurden auch neue Smartphones gezeigt. Das neue Topmodell heisst Nokia 8 Sirocco und soll durch seine hochwertige Hardware überzeugen. Im Innern arbeitet ein Snapdragon-845-Prozessor, zudem verfügt das Modell über 128 Gigabyte internen Speicher und 6 Gigabyte RAM.

Das Nokia-Spitzenmodell kann kabellos geladen werden und verfügt über eine Doppel-Kamera mit Zeiss-Objektiven. Als Software kommt das pure Android One zum Einsatz. Allerdings hat dies seinen Preis. Das Sirocco wird ab April für 749 Euro verkauft werden.

Zudem wurden das Einsteiger-Modell Nokia 1, ein Nokia 7 Plus sowie ein neues Nokia 6 vorgestellt. Die Smartphones werden im April in den Handel kommen.

(swe)