Das Handy-Mikroskop aus Zürich im Labor-Test

Mit dem microPeek hat man die Möglichkeit, Dinge zu sehen, die dem menschlichen Auge normalerweise verborgen bleiben. Denn es bietet eine bis zu 350-fache Vergrösserung. Der Vorteil: Das Gadget ist sehr leicht, portabel und nur etwa so gross wie eine Kreditkarte, bietet aber dennoch ähnliche Möglichkeiten wie ein grosses Mikroskop.

Die Geschichte des microPeek



Im Dezember vor drei Jahren ist das Kickstarter-Projekt des ETH-Spinoffs Scrona erstmals online gegangen. Die Mini-Mikroskop war nur ein Nebenprodukt, da sich das Start-up eigentlich auf ein neuartiges Druckverfahren spezialisiert hat. In nicht einmal zwei Wochen war die Idee des microPeeks jedoch bereits finanziert. Die Produktion dauerte darauf hin etwas länger als geplant. Rund zwei Jahre nach der erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne wurden die ersten und inzwischen sämtliche vorbestellten Geräte ausgeliefert.



Wer sich für das Mikroskop interessiert, kann es ab nächster Woche auf Micropeek.ch bestellen. Die Variante ohne UV-Licht kostet 189, jene mit UV-Licht 249 Franken.

Um es zu nutzen, wird das von ehemaligen ETH-Studenten in Zürich entwickelte Gerät einfach hinten an das Smartphone angeklebt. Die Koppelung mit dem Handy geschieht über eine drahtlose Bluetooth-Verbindung.

Einfache Bedienung

Das Mikroskop für den Hosensack ist mit vier motorisierten Linsen ausgestattet. Diese vergrössern die Motive so, dass sie über die im Smartphone eingebaute Kamera eingefangen werden können. Die ganze Steuerung, etwa, um die Schärfe einzustellen, läuft über eine simple App, die es für iOS und Android gibt.

Seit diesem Jahr kann man das Gadget kaufen. 20 Minuten hat es mit Lucas Armbrecht von der Bioanalytikgruppe am Departement für Biosysteme der ETH Zürich in einem Labor in Basel getestet. Er ist begeistert: «Im Vergleich zu einem herkömmlichen Mikroskop bietet das microPeek deutliche Vorteile.» Denn durch die kompakte Bauweise könne man es überallhin mitnehmen und dies für deutlich weniger Geld.

Günstig und portabel

So sei es möglich, auch an Orten, wo es keine professionellen Mikroskope gebe oder wo kein Geld für solche Geräte vorhanden sei, wie in einem Labor zu arbeiten. Zum Beispiel könne man anhand eines Bluttropfens direkt bestimmte Krankheiten nachweisen, ohne dass man die Probe zuerst in einen weit entfernten Ort schicken müsse.

In bestimmten Bereichen ist das Mini-Mikroskop den Profi-Geräten gar überlegen, da es verschiedene Methoden vereint. So können Sujets auch mit verschiedenen Lichtquellen bestrahlt werden. Dies ermöglicht neben der Hell- und Dunkelfeld-Mikroskopie (mit weissem oder schwarzem Hintergrund) auch die sogenannte Fluoreszenz-Mikroskopie.

Auch für Forscher

Bei dieser Art der Mikroskopie wird das zu untersuchende Präparat mit Licht angestrahlt und so angeregt, Licht in einer anderen Wellenlänge abzustrahlen. Strukturen können so genau untersucht werden. Auch im Labor der Bioanalytikgruppe der ETH in Basel bietet das microPeek deshalb Vorteile.

Denn durch den tiefen Preis kann beinahe jeder Student oder Doktorand sein eigenes Fluoreszenz-Mikroskop mit sich führen. «So gibt es keine Wartezeiten für diese Geräte, die teuer und deswegen auch häufig überbelegt sind», sagt Armbrecht. Zudem steigt die Qualität des Schweizer Mikroskops mit der Zeit, da sich auch die Kameras von Smartphones immer weiter verbessern.

