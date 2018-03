Das Hit-Game «Fortnite» erscheint auf dem Handy

Das PvP-Spiel «Fortnite Battle Royale» wird bald auch für Smartphones erscheinen. Die Version für iOS und Android soll dabei nicht nur dieselben Möglichkeiten bieten. Auch das Zocken mit oder gegen Nutzer der PC- oder Playstation-Version soll laut Epic Games möglich sein. Spieler der Xbox-Ausführung bleiben jedoch aussen vor.

Umfrage Freuen Sie sich auf «Fortnite Battle Royale» fürs Handy? Ja klar, ich kann es kaum erwarten.

Ich spiele es bereits auf dem PC / der Konsole.

«Fortnite Battle Royale»? Ist mir egal.

Ich spiele keine Videogames.

Digital-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Digital-Kanals abonnieren, werden Sie über News und Gerüchte aus der Welt von Whatsapp, Snapchat, Instagram, Samsung, Apple und Co. informiert. Auch erhalten Sie als Erste Warnungen vor Viren, Trojanern, Phishing-Attacken und Ransomware. Weiter bekommen Sie hilfreiche Tricks, um mehr aus Ihren digitalen Geräten herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben Wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Digital-Kanal aktivieren.

Wie das Original soll die mobile Version wöchentlich Updates erhalten und Partien mit bis zu 100 Spielern ermöglichen. iOS-Nutzer können sich beim Entwickler registrieren und erhalten später einen Download-Link zum App Store. Die Version für Android wird in den nächsten Monaten erscheinen.

(swe)