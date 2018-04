Das warf die Vloggerin den Youtube-Machern vor

Was ist geschehen?

Bei einer Schiesserei auf dem Gelände von Youtube sind am Dienstag eine Frau getötet und mindestens vier weitere Personen verletzt worden. Bei der Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei von San Bruno um die mutmassliche Täterin, die von Medien als die Vloggerin Nasim Aghdam identifiziert wurde. Sie hat mehrere Youtube-Kanäle betrieben.

Was warf die Vloggerin Youtube vor?

Nasim Aghdam erzählte ihrer Familie vor ein paar Wochen, dass Youtube «alles gestoppt hat». «Sie war wütend», sagt der Vater, Ismail Aghdam, in einem Interview mit Siliconvalley.com. Die Vloggerin und Aktivistin warf Youtube vor, dass ihre Videos demonetisiert wurden. Sprich: Dass weniger Werbung eingeblendet wurde und sie so weniger Geld verdiente. «Es gibt keine gleichberechtigte Wachstumschance auf Youtube und anderen Video-Sharing-Sites. Kanäle wachsen nur dann, wenn die Anbieter es wollen», schrieb sie auf ihrer Website. Sie beklagte, dass ihre Klickzahlen innert Monaten zusammengebrochen seien und sie für 300'000 Views lediglich zehn US-Cents erhalten habe. Ihre Youtube-Kanäle enthielten Fitness-Videos, drastische Tiermissbrauchsvideos und vegane Kochanleitungen, schreibt Siliconvalley.com. Ihre Auftritte sind am Dienstag gelöscht worden.

Wie funktioniert der Algorithmus von Youtube?

Es gibt 1,5 Milliarden Youtube-Nutzer. Pro Minute werden 400 Stunden neuer Inhalt hochgeladen. Was die Nutzer sehen, wird von einem Algorithmus bestimmt, der Milliarden von Videos durchsucht und ordnet. Das Ziel: Nutzer möglichst lange auf der Plattform zu halten. Ingenieure der Plattform bezeichneten den Algorithmus als eines der «grössten und anspruchsvollsten industriellen Empfehlungssysteme überhaupt», wie der «Guardian» schreibt. Die Formel selbst ist ein gut gehütetes Geheimnis. Kritisiert wird dies von Guillaume Chaslot. Der 36-jährige Programmierer trägt einen Doktortitel, hat drei Jahre lang für Google und mehrere Monate für Youtube gearbeitet. «Youtube ist etwas, das aussieht wie die Realität, aber es ist verzerrt, damit wir mehr Zeit online verbringen», sagt er. Im «Guardian»-Artikel erklärt er, dass dauernd an der Formel geschraubt werde, um die Werbeeinnahmen zu steigern.

Was sind die häufigsten Kritikpunkte an Youtube?

In jüngster Vergangenheit stand die Videoplattform mehrfach in der Kritik. So wurden zum Beispiel Kindern Suizid-Videos angezeigt, wie die «New York Times» berichtete. Die grösste Kontroverse löste der US-Amerikaner Logan Paul aus. Der Youtuber verspottete mit seiner Entourage einen Mann, der sich in einem Wald in Japan das Leben genommen hatte. Das Video ging viral und erhielt eine Position auf der Startseite. «Youtuber wissen, dass Schock- und Ekel-Videos gut geklickt werden und somit viele Einnahmen generieren», schrieb Dazeddigital.com in einem Kommentar. Youtube zog darauf den Stecker und demonetisierte Pauls Kanal. Ein anderer Fall führte dazu, dass Werbetreibende sich von Youtube zurückzogen, weil ihre Anzeigen mit schädlichen Inhalten in Verbindung gebracht wurden.

Was tun andere frustrierte Youtuber?

Betreiber von grossen Youtube-Kanälen, etwa Pewdiepie oder Casey Neistat, äusserten in der Vergangenheit Kritik an der Videoplattform. Pewdiepie erklärte in einem Video im April 2017, dass seit Inkrafttreten der neuen Werbepolitik mehr als ein Drittel seiner Videos demonetisiert wurden, wie damals Polygon.com berichtete. Der New Yorker Vlogger Casey Neistat sass vor einigen Wochen mit Robert Kyncl von Youtube zusammen. Dieser ist verantwortlich für die Zusammenarbeit mit den Content-Kreatoren. Der 19 Minuten lange Clip fand viel Beachtung in der Community. Einige Stimmen fielen aber auch weniger wohlwollend aus, da Kyncl «vage Antworten liefert», wie es in den Kommentaren mehrfach heisst. Der Nutzer Mike Cook schrieb zudem: «Als kleiner Youtuber war das Video entmutigend. Wir brauchen ein paar echte Hardcore-Antworten über den ganzen Mist, der da vor sich geht.»



Das Interview in voller Länge. (Video: Youtube/CaseyNeistat)

(20M)