Der Datenturbo, der die Industrie ankurbeln soll

Morgens, 9.30 Uhr in Solothurn. Es ist laut. In der Produktionshalle von Ypsomed werden Insulinpens hergestellt. Die Medizintechnikfirma mit 1500 Mitarbeitern ist Weltmarktführer. In der Halle stehen viele hochspezialisierte Maschinen, und es liegt etwas in der Luft, das es sonst noch nirgends gibt: 5G. Zusammen mit der Swisscom testet die Firma hier seit letztem Jahr die Technologie der Zukunft. 5G soll autonome Autos vorantreiben und viele Branchen umkrempeln.

«5G wird ein wichtiges Puzzleteil sein, um einen automatisierten Betrieb zu schaffen», sagt Simon Michel, CEO von Ypsomed. Nur so sei eine störungsfreie Produktion möglich. «Vor fünf Jahren hatten die Maschinen fünf Sensoren, heute sind es 60. Diese produzieren eine riesige Datenmenge, die wir in Sekundenbruchteile ans Rechenzentrum und wieder zurück schicken.» Eine Analyse dieser Daten in Echtzeit sei nur mit der Hilfe von 5G möglich.

Grosses Potenzial

Michel vergleicht das Potenzial der Technologie mit der Einführung von Dampfmaschinen oder der Verbreitung des Fliessbandes. Für die Schweizer Industrie sei der 5G-Standard entscheidend, um sich gegen die Konkurrenz aus dem Ausland zu behaupten und auch Arbeitsplätze zu schaffen. «Wir haben einen Teil der Produktion aus Mexiko zurückgeholt und so hier in Solothurn 50 Arbeitsplätze geschaffen», sagt Michel.

Die Swisscom hat ambitionierte Pläne. Ende Jahr soll das 5G-Netz punktuell eingeführt werden. Flächendeckend soll das Netz ab 2020 sein. Auch Sunrise und Salt arbeiten am Ausbau. Noch gibt es einige Hürden, sowohl bürokratische wie auch administrative. So werden die für 5G notwendigen Frequenzen voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte vergeben.

