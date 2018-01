Die Rückkehr der Musikkassette

Obwohl sie von CDs, MP3 und Streaming-Diensten konkurriert wird, ist die Musikkassette noch lange nicht tot. Im Gegenteil: Die Tape-Verkäufe in den USA stiegen im Jahr 2017 um 35 Prozent, wie Billboard.com aufgrund von Zahlen von Nielsen Music berichtet.

Umfrage Nutzen Sie Musikkassetten? Ja klar.

Nicht mehr.

Jetzt wieder.

Als Mixtapes.

Ich besitze welche, aber die höre ich mir nie an.

Mir sind Schallplatten lieber.

Der Soundtrack zum zweiten Teil des Films «Guardians of the Galaxy» ist die erfolgreichste Musikkassette 2017. (Bild: Disney/Marvel) Der Soundtrack zum zweiten Teil des Films «Guardians of the Galaxy» ist die erfolgreichste Musikkassette 2017. (Bild: Disney/Marvel) Digital-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Digital-Kanals abonnieren, werden Sie über News und Gerüchte aus der Welt von Whatsapp, Snapchat, Instagram, Samsung, Apple und Co. informiert. Auch erhalten Sie als Erste Warnungen vor Viren, Trojanern, Phishing-Attacken und Ransomware. Weiter bekommen Sie hilfreiche Tricks, um mehr aus Ihren digitalen Geräten herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben Wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Digital-Kanal aktivieren.

Offenbar sind auch einige Musik-Labels wieder auf den Geschmack gekommen, denn unter anderem brachten Künstler wie Lana Del Rey oder Taylor Swift ihre neuen Alben auch als Kassette heraus.

Beliebte Soundtracks

Total wurden im vergangenen Jahr in den USA 174'000 Kassetten verkauft. Am beliebtesten war der Soundtrack zum zweiten «Guardians of the Galaxy»-Film. Auf den nächsten Plätzen folgen die Soundtracks zum ersten «Guardians of the Galaxy» und für die animierte Fernsehserie.

Dies hat wohl auch mit der Story des Films zu tun, denn die Hauptfigur Peter Quill (auch Star-Lord) hat bei den Abenteuern im Weltraum ein Mixtape mit dabei. Auf den vierten Platz schaffte es der Soundtrack zur Netflix-Serie «Stranger Things».

Die weiteren Alben in den Top Ten sind «The Eminem Show» von Rapper Eminem, «The Hamilton Mixtape», «Purple Rain» von Prince, «Yeezus» von Kanye West und der Grunge-Klassiker «Nevermind» von Nirvana. Die Stückzahlen sind zwar relativ tief, ganz abzuschreiben sind die Kassetten aber offenbar noch nicht.

TOP SELLINING CASSETTES 2017

1 Guardians of the Galaxy Vol. 2: Awesome Mix Vol. 219,000 copies

2 Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 115,000

3 Guardians of the Galaxy: Cosmic Mix, Vol. 15,000

4 Stranger Things, Volume One 3,000

5 The Eminem Show 3,000

We are also #3 in LPS! — James Gunn (@JamesGunn) 6. Januar 2018

Und: Auch wenn Sie sich keine Kassetten mehr anhören, nützlich sind die Dinger alleweil noch. Schliesslich eignen sich die Hüllen als tipptoppe Handy-Ständer (obiges Video). Was Sie zudem noch mit alten Musikkassetten anstellen können, sehen Sie in der Bildstrecke:

(swe)