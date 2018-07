Drohne soll Schlaglöcher mit 3-D-Druck reparieren

«Erkennen und Flicken» heisst das Projekt der University of Leeds. Die beteiligten Forscher wollen dabei diskrete und preisgünstige Alternativen zu aufwendigen Strassenbauarbeiten schaffen, die den Verkehr nicht stören und günstiger für die Behörden sind.

Hast du ein geniales Gadget entdeckt, das andere Leser unbedingt sehen sollten? Oder glaubst du schon heute das Über-Game von morgen zu spielen, das «Fortnite» und «PUBG» den Rang ablaufen könnte? Hast du eine App entwickelt oder kennst du jemand, der mit seiner Erfindung eine technische Revolution einläuten wird? Ja? Dann melde dich bei uns mit deinem Input per Mail und wir schauen es uns gerne an.

Dabei sollen spezielle Drohnen zum Einsatz kommen, die Schäden in den Strassen nicht nur finden, sondern diese auch gleich selbst beheben. «Asphalt oder Teer werden einfach auf die betroffene Stelle aufgetragen, so dass man eine glatte und reparierte Oberfläche erhält», erklärt Jake Smith von der University of Leeds.

Noch Zukunftsmusik

Die Technik ist derzeit aber noch mehr ein Konzept, auch wenn bereits eine Drohne vorgestellt wurde. Die Schlagloch-Drohnen seien aber ein Teil eines grösseren Roboter-Programms. Das Ziel sei es, den Städten zu helfen, sich quasi autonom selbst zu reparieren.

Andere geplante Drohnen sollen aus der Vogelperspektive Schäden wie kaputte Strassenlaternen ausfindig machen. Weitere Roboter könnten zukünftig Rohrleitungen kontrollieren und reparieren. Das Forschungsprojekt hat ein Budget von 4,2 Millionen Pfund – umgerechnet rund 5,5 Millionen Franken.

