Ein Edel-Smartphone für weniger als 300 Franken

Trotz des Bildschirms im 19:9-Format musste die Selfie-Kamera irgendwo untergebracht werden. Deshalb verfügen das View 2 und das View 2 Pro über eine schwarze Einkerbung auf der Oberseite des Bildschirms, wie man sie vom Essential Phone oder dem iPhone X kennt.

Die Smartphones können per Gesichtserkennung oder mittels eines Fingerabdruck-Scanners entsperrt werden. Bei beiden Modellen ist ein 4000 mAh grosser Akku verbaut, der eine anständige Laufzeit verspricht. Als Betriebssystem wird Android Oreo in einer etwas angepassten Version ausgeliefert.

Das besondere Merkmal

Nur das View 2 Pro verfügt über eine Dualkamera von Sony mit 16 Megapixeln Auflösung. Diese soll dank eines lichtstarken Objektivs auch bei weniger Licht noch gute Bilder liefern. Die zweite Linse ermöglicht Weitwinkelaufnahmen und Porträts mit gezielter Unschärfe.

Beide Kameras sind mit einer Stabilisierung versehen, damit Videoaufnahmen weniger verwackeln. Zudem können Clips in Zeitlupe aufgezeichnet werden. Eine Live-Funktion ermöglicht das automatische Verfolgen von Personen oder Objekten.

Weitere Details

Im View 2 Pro sorgt ein Snapdragon-450-Chip mit einer Taktrate von 1,8 GHz für Power. Der interne Speicher von 64 Gigabyte kann mit Micro-SD-Karten erweitert werden. Das normale View 2 hat gegenüber der Pro-Version einen etwas schwächeren Chip und nur halb so viel Speicherplatz. Statt der Dualkamera ist ein 13-Megapixel-Modell verbaut.

Interessant ist die Preisgestaltung: Trotz der relativ guten Hardware kosten die Smartphones nur 200 respektive 270 Franken. Beide Varianten sollen ab spätestens Mai in der Schweiz erhältlich sein.

