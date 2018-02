Ein neuer Sonnenschutz? Nein, ein mobiles Kino

Ein junger Mann liegt auf der Wiese mit einer hohen schwarzen Haube auf dem Kopf und bewegt sich nicht. Was das soll? Es handelt sich um eine Art mobiles Kino, bei dem ein Smartphone oder ein Tablet als Leinwand dient. Dies ist die Idee hinter dem Kickstarter-Projekt Poptheatr.

Umfrage Wie gefällt Ihnen das Poptheatr? Eine super Idee. Darauf habe ich gewartet.

Hm, sieht eigentlich noch interessant aus.

So einen Quatsch habe ich schon lange nicht gesehen.

Dazu habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.

Durch die lichtdichte Haube soll sich der Nutzer voll und ganz auf seine Videos oder Filme konzentrieren können. Die zusätzlichen Lautsprecher in der Kino-Box verstärken das Audiosignal. Mit dabei ist auch eine Bluetooth-Fernbedienung für die Steuerung der Inhalte.

Noch nicht finanziert

Auf der Website listen die Entwickler die Vorteile auf, die Poptheatr angeblich bietet. So sollen damit beispielsweise wunde Arme, ein steifes Genick und ein verspannter Rücken verhindert werden. Nur das Essen von Popcorn wird mit der Kino-Haube wohl zur Akrobatikübung.

Ob die Idee auch bei möglichen Kunden ankommt, ist nicht klar. Das Finanzierungsziel ist noch nicht erreicht. Falls das Projekt zustande kommt, wird das Gadget ab Sommer zu einem Preis von rund 120 Franken verkauft.

(swe)