Apple-Mitarbeiter laufen gegen Scheiben im Büro

Herzstück des neuen Apple-Hauptquartiers im kalifornischen Cupertino ist ein massiver, ringförmiger Bürokomplex. Mit unzähligen Glaswänden und -türen ist er ein weiterer Beweis für die bekannte Versessenheit auf Ästhetik und Design. Im Apple Park sorgt aber genau dies für viel Ärger.

Mit Post-its gegen Unfälle

Laut Archdaily.com sind reihenweise Mitarbeiter von Apple in Glasscheiben gelaufen. Allein am ersten Tag nach der Einweihung sollen es mindestens deren sieben gewesen sein. Die Website Marketwatch.com berichtet sogar von mindestens zwei Vorfällen, bei denen der Notarzt gerufen werden musste. Bei den Verletzungen handle es sich vorrangig um leichte Schnittwunden und Prellungen.

Bloomberg.com zufolge habe einige Mitarbeiter darum begonnen, Post-it-Notizen auf die Glastüren zu kleben, um weiteren solchen Vorfällen vorzubeugen. Die Zettel seien aber jeweils schnell wieder entfernt worden, da sie das Design des Gebäudes beeinträchtigt hätten.

Frontalkollisionen vermeiden

Neben dieser Kritik bekommt der neue Apple Park aber durchaus auch Lob: Das von Architekt Norman Foster erbaute Gebäude sei ein «architektonisches Wunder». Der Glaskomplex mit seinen bis zu 14 Meter hohen gebogenen Glasscheiben wurde zwischen 2013 und 2017 erbaut. Das Gebäude soll rund 13’000 Mitarbeiter beherbergen. Kostenpunkt: fünf Milliarden Dollar.

@JonyIveParody all the time at the new Apple Park. I can send you some big red dot stickers pic.twitter.com/x07RbVHGBO