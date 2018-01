Dieses E-Sport-Team ist zusammen 356 Jahre alt

Sie werden von einem schwedischen E-Sport-Profi trainiert, haben sich ihre Tastenbefehle ausgedruckt und sich klingende Namen wie Strickender Ritter verpasst. Die Rede ist vom wahrscheinlich ältesten E-Sport-Team der «Counter-Strike»-Welt, den Silver Snipers. Von der Firma Lenovo gesponsert und von Tommy Ingemarsson trainiert ist das jüngste Mitglied 62 Jahre alt, das älteste 82, der Schnitt beträgt 70 Jahre, zusammen sind die fünf Mitglieder 356 Jahre alt.

Nach einer dreiwöchigen Trainingszeit hat das Team bei einem Turnier in Schweden an zwei Partien teilgenommen. Beide Male musste sich die alte Garde gegen deutlich jüngere Mannschaften geschlagen geben. Allerdings gelangen dem einen Team-Mitglied namens Strickender Ritter (63) drei Kopftreffer. Und eine Runde konnten die Silver Snipers sogar für sich entscheiden.

Die Teilnahme der fünf Silver Snipers wurde von der Gamer-Community am Dream-Hack-Event im schwedischen Jönköping euphorisch gefeiert. Monica alias «Teen Slayer», die jüngste Spielerin im Team, sagte der Zeitung «Jönköping Posten», sie und ihre Mannschaft seien überaus herzlich aufgenommen worden. Ihr Mann habe seit dem Event ebenso Interesse an dem Spiel gefunden.

2018 soll die E-Sport-Karriere der Silver Snipers erst so richtig starten: Demnach will das Team an weiteren Turnieren teilnehmen, wie Theverge.com berichtet.

(hau/Heute.at)