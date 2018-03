Hackerangriff auf Fitness-App

Bei einem Hackerangriff auf eine Ernährungs-App des US-Sportartikelherstellers Under Armour wurden Daten von 150 Millionen Nutzern gestohlen. Die Cyberattacke auf die App MyFitnessPal habe sich bereits Ende Februar zugetragen, teilte das Unternehmen mit. Aufgefallen sei der Diebstahl aber erst kürzlich, teilte Under Armour am Donnerstag weiter mit.

Demnach wurden unter anderem Nutzernamen und E-Mails entwendet, aber keine Bankverbindungen. Nutzer wurden aufgefordert, rasch ihr Passwort zu ändern.

MyFitnessPal ist ein von Under Armour angebotener Kalorienzähler. Das Unternehmen beauftragte nach eigenen Angaben eine IT-Sicherheitsfirma mit einer Untersuchung und arbeitet mit den Behörden zusammen. Der Vorfall wird just zu einem Zeitpunkt bekannt, zu dem die Frage der Sicherheit von Nutzerdaten im Zuge des Facebook-Datenskandals heftig diskutiert wird.

