Hier gibt es das Samsung Galaxy S9 am günstigsten

Die Experten von Dxomark.com haben die Kamera des Galaxy S9 Plus bereits ausführlich getestet. Sie kommen zum Schluss, dass es sich dabei um die beste Smartphone-Kamera handelt, die es bislang gibt. Mit 99 Punkten steht das Modell auf dem ersten Platz, noch einen Punkt vor dem Pixel 2 von Google. Gegenüber dem iPhone X und dem Mate 10 Pro von Huawei hat das S9 Plus sogar zwei Punkte Abstand.Auch der Bildschirm erhält Höchstnoten, wie ein Test von Displaymate.com zeigt. Es sei das erste Display, das in allen Tests und Messkategorien in der Stufe «Sehr Gut bis Exzellent» abgeschlossen hat. Beeindruckend seien vor allem die Echtheit der Farben, perfekt sei.Trotz der genannten Bewertungen gibt es auch negative Punkte. So war der Prozessor in einem Test von Anandtech.com zwar schneller als frühere Modelle. Gegenüber dem iPhone X wie auch dem iPhone 8 war der Chip jedoch klar im Hintertreffen. In einigen Kategorien wurde der Exynos-Prozessor sogar vom iPhone 7 übertroffen. Der Tester bemerkte allerdings, dass er den Test mit einem anderen Gerät noch einmal wiederholen wird, da er mit den Ergebnissen unzufrieden ist.