Hier hebt das fliegende Taxi zum ersten Mal ab

Um 8.52 Uhr starteten die Rotoren. Dann hob das Projekt Vahana ab. Airbus hat jüngst seinen elektrischen Senkrechtstartet im US-Bundesstaat Oregon getestet. Mit Erfolg. Der Testflug dauerte 53 Sekunden. Das Vehikel erreichte eine Flughöhe von fünf Metern. Während des Fluges entleerte sich der Akku um acht Prozent.

Der Jungfernflug fand bereits am 31. Januar statt. Erst jetzt hat Airbus das Video nachgefliefert. Der Prototyp ist laut Airbus 6,2 Meter breit, 2,8 Meter hoch und 744 Kilogramm schwer. Vahana fliegt autonom. Beim Flug sassen keine Passagiere in der Maschine.

Konkurrenz am Himmel

Das soll sich in Zukunft ändern. Airbus will Vahana ab 2020 in Serie bauen. Kunden sollen das Angebot via Smartphone nutzen können. Mit dem Flugtaxi wolle man «dem wachsenden Bedürfnis nach urbaner Mobilität gerecht werden», schreibt der Hersteller in einem Blog-Eintrag. Bis es so weit ist, muss die Maschine aber noch viele weitere Tests durchlaufen.

Airbus ist nicht der einzige Hersteller, der mit fliegenden Taxis liebäugelt. So hat auch der Fahrdienst Uber angekündigt, dass man in fünf bis zehn Jahren den kommerziellen Betrieb mit solchen Lufttaxis aufnehmen will.

Einen Schritt weiter ist man schon in Dubai. Dort liefen bereits im letzten Jahr Tests mit einem autonomen Flugtaxi der chinesischen Firma Ehang.

