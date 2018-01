Der Gameboy kommt zurück

Nachdem die neu aufgelegten Retro-Konsolen von Nintendo, der Mini-NES und der Mini-SNES, nach kurzer Zeit ausverkauft waren, spekulierten einige Fans darüber, ob das japanische Unternehmen bald auch den Gameboy neu produzieren wird.

So sieht der neue Gameboy vom US-Hersteller Hyperkin aus. (Bild: Twitter/MichaelHigham)



Ob Nintendo wirklich solche Pläne hat, ist nicht bekannt. Der amerikanische Hersteller Hyperkin hat an der Elektronikmesse CES in Las Vegas hingegen bereits eine eigene Neuauflage vorgestellt, die noch dieses Jahr in den Handel kommen soll, wie Gizmodo berichtet.

Die portable Konsole wird aus Aluminium gefertigt und ist daher viel stabiler als der klassische Gameboy. Der eingebaute Akku wird über USB-C geladen und soll bis zu sechs Stunden lang durchhalten. Neben Stereo-Lautsprechern wird der Gameboy von Hyperkin auch über zwei Audioausgänge verfügen. Diese sind für Musikproduzenten gedacht, welche die Konsole für moderne elektronische Musik nutzen möchten.

Der Gameboy-Nachbau soll in den USA ab Herbst für unter 100 Dollar verkauft werden. Um damit zu spielen, sind die originalen Spiele nötig. Offiziell können die Cartridges nicht mehr gekauft werden, das Angebot an gebrauchten Spielen ist jedoch relativ gross.

