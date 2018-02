Jeder Vierte telefoniert mit Apps wie Whatsapp

Telefonieren über Fest- oder Mobilfunknetz verliert zunehmend an Bedeutung. Denn 26 Prozent aller Schweizer nutzen für Anrufe meistens oder sogar ausschliesslich Datendienste wie Whatsapp. Das zeigt eine Umfrage von Comparis.ch.

Besonders beliebt sind die alternativen Telefondienste bei den 36- bis 55-Jährigen. In dieser Altersklasse geben 29 Prozent an, dass sie am liebsten über Instant-Messaging-Dienste telefonieren. Bei den 18- bis 35-Jährigen sind es 26 Prozent.

Whatsapp ist Spitzenreiter

87 Prozent aller Befragten gaben an, dass sie am häufigsten mit Whatsapp Anrufe tätigen. Der Dienst gehört zu Facebook. Mit einer Nennung von 37 Prozent schafft es Skype auf den zweiten Platz. Der Dienst, der zu Microsoft gehört, sei vor allem bei den über 55-Jährigen, aber auch bei den unter 35-Jährigen beliebt, heisst es in einer Mitteilung von Comparis. Andere Apps wie der Facebook-Messenger, Facetime, Viber, Hangouts oder Threema würden von weniger als einem Fünftel der Befragten genutzt.

Auf dem Vormarsch sind Videoanrufe: 68 Prozent bevorzugen es, ihr Gegenüber auch zu sehen. Elf Prozent der Umfrageteilnehmer führen sogar wenn immer möglich Videoanrufe. Am beliebtesten ist die Videotelefonie bei den Jungen: Drei Viertel der unter 36-Jährigen nutzen die Funktion.

«Whatsapp hat nicht nur die klassische SMS verdrängt, sondern ist drauf und dran, seine Dominanz auch in den Bereich Telefonie auszuweiten. Für den Konsumenten ist es praktisch, sowohl Messaging als auch Telefonfunktionen in der gleichen App zu nutzen», begründet Jean-Claude Frick, Comparis-Digital- und Telecomexperte, das Resultat.

Die repräsentative Befragung wurde durch das Marktforschungsinstitut Innofact im Auftrag von Comparis im Januar 2018 unter 1049 Personen in allen Regionen der Schweiz durchgeführt.



(tob)