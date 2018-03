Kimchi, K-Pop, Kosmetik – und Samsung überall

Kimchi, das fermentierte Nationalgericht Südkoreas, gibt es zu fast jedem Essen. Der beliebte K-Pop tönt aus allen Boxen, und Kosmetikläden sind im Stadtbild allgegenwärtig. Doch ein Begriff prägt den Alltag der rund zehn Millionen Ein­wohner von Seoul wie kein anderer. Drei Sterne – oder auf Koreanisch: Samsung.

Umfrage Gefallen Ihnen die neuen Galaxy-Modelle S9 und S9+? Ja, endlich wieder ein Topmodell, das diesen Namen verdient.

Sieht gut aus, aber ziemlich ähnlich wie die Vorgänger.

Ich müsste es in der Hand haben, um es zu beurteilen.

Es gefällt mir, aber der Preis ist zu hoch.

Na ja, ich hätte mehr erwartet.

Ich bevorzuge ein anderes Smartphone-Modell.

Ich brauche kein neues Smartphone.

Ausflug nach Seoul

Die Reise nach Südkorea fand im Rahmen eines Wettbewerbs des Telecom­anbieters Sunrise statt. Die fünf Gewinner aus der Schweiz durften vor Ort in Seoul das neuste Samsung-Smartphone in Empfang nehmen. 20 Minuten hat sie auf Einladung begleitet.

Auf gefühlt vier von fünf Handys auf der Strasse, den XXL-Werbetafeln in Gangnam, dem TV im Hotel, der Klima­anlage im Restaurant – überall prangt Samsung.

Besuch in Samsung Town

Der Misch­konzern ist das grösste Unter­nehmen im Land. 300'000 Mitarbeiter stehen in seinem Sold. Sie arbeiten in Samsung Town oder an der Samseong-ro, der Samsung-Strasse, und verteilt auf der ganzen Welt.

Doch die Anfänge waren bescheiden. Gegründet wurde die Firma im März 1938 als Lebensmittelhandelsgeschäft. Heute gibt es so gut wie nichts, das Samsung nicht anbietet oder produziert: Versicherungen, Schiffe, sogar Panzer sind im Portfolio.

Ein Tag im Leben in der Samsung-Republik

20 Minuten konnte einen Blick in die Firmenzentrale und das Innovationsmuseum werfen. Es zeigt, wie Techno­logie zum Rückgrat des Konzerns geworden ist. 1969 begann Samsung elektronische Geräte zu fertigen. Nur ein Jahr später folgte der erste Schwarz-Weiss-TV. 1983 kam der erste PC, fünf Jahre später das erste Mobiltelefon.

Heute gehört Samsung zu den 20 grössten Unternehmen der Welt. Keines hat 2017 mehr Handys verkauft als Samsung. Die Vision geht über Handys hinaus, denn Samsung hat grosse Pläne. Technik soll alles durchdringen: Kühlschränke, die Essen bestellen, Drohnen, die Schafe überwachen, Hologramme, die Verwandte über Kontinente hinweg verbinden.

Interview mit dem Präsidenten von Samsung Schweiz



Willem Kim ist Präsident von Samsung Electronics Switzerland.

Mit dem Smartphone Galaxy S9 gibt es neue Farben: Wie kam es dazu?

Willem Kim: Das Designteam lässt sich von der Natur inspirieren. Die vier Farben wurden aus den Lichtschattierungen geschaffen, die sich im Laufe des Tages ändern. Lilac Purple zum Beispiel verkörpert die Farbpalette eines Sonnenuntergangs, der sich über den Himmel ausbreitet.



Einige Kunden hätten neben neuen Farben wohl auch gerne ein neues Design gehabt. Was würden Sie jemandem antworten, der sagt, dass dem S9 der Wow-Effekt fehlt?

Bei Samsung nehmen wir keinen Kauf und kein Upgrade als selbstverständlich hin. Die Kunden verdienen neue, innovative Produkte, und das ist das, was wir liefern. Galaxy S9 wurde mit den neuesten Technologien ausgestattet, wie alle Flagschiff-Geräte von Samsung. Mit der völlig neuen Kamera, AR-Emojis, dem Infinity-Display, Stereolautsprecher und einer Gigabit-LTE-fähigen Antenne bietet das S9 eine Fülle neuer Fähigkeiten.

Der Slow-Motion-Test mit dem Galaxy S9+. (Video: Stefan Wehrle)

Ein faltbares Smartphone-Design würde wohl einen Wow-Effekt bieten. Gerüchte zum Galaxy X gibt es seit Jahren. Die Technologie wäre vorhanden. Werden wir jemals ein solches Gerät sehen?

Wir entwickeln die Technologie für faltbare OLED-Bildschirme, aber der Formfaktor würde einen Sprung nach vorn im Design und in der Umsetzung von Smartphones erfordern. Es gibt viele technische Herausforderungen, um dies zu verwirklichen, und wir sind bestrebt, unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten.

Zurück zum S9: Das Gerät hat noch eine Kopfhörerbuchse, im Jahr 2018 eine Seltenheit. War dies von Anfang an klar?

Bei uns stehen die Kundenwünsche an erster Stelle. Deshalb nehmen wir uns die Zeit, unseren Kunden zuzuhören und Lösungen zu liefern, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Aus diesem Grund haben alle unsere Smartphones Kopfhörerbuchsen. Auch haben wir den Fingerabdrucksensor beim S9 verschoben. Bei der Entwicklung der nächsten Geräte werden wir weiterhin auf die Kunden hören und uns auf sinnvolle Innovationen konzentrieren.



Mit S Voice hatte Samsung schon 2012 Sprachassistenten mit an Bord. Letztes Jahr kam Bixby. Die Konkurrenz ist gross. Wieso braucht es also noch einen weiteren?

Im Gegensatz zu anderen virtuellen Assistenten auf dem Markt nutzt Bixby Deep-Learning, um intelligentere und umfassendere Interaktionen und nahtlose Verbindungen über mehrere Geräte hinweg anzubieten. Dies erleichtert es den Kunden, ihre Produkte zu nutzen, um mehr Dinge zu erledigen.

Bixby kann aber noch immer kein Deutsch. Wann ändert sich das?

Bixby ist derzeit in mehr als 200 Ländern weltweit verfügbar und hat mehr als zehn Millionen aktive Nutzer. Wir sind mit dem bisherigen Wachstum zufrieden. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten und Jahren Bixby in neuen Sprachen und Geräten einzuführen. Einen genauen Zeitplan gibt es aktuell nicht.