Mädchen spielt «Cantina Song» mit einem Bleistift

Es ist eines der bekanntesten Stücke aus der «Star Wars»-Serie: der Song, den die Cantina Band anstimmt, als Luke Skywalker und Obi Wan Kenobi eine Schmuggler-Bar in Mos Eisley besuchen. Dieses Lied hat Dani Ochoa in einem Youtube-Video auf eine besondere Weise interpretiert.

Denn sie hat es geschafft, die Melodie zu spielen, indem sie mit einem Bleistift eine mathematische Formel auf Papier notiert. Und was Ochoa aufs Blatt kritzelt, ist nicht einfach irgendeine zufällige Zahlenreihenfolge.

Mathe-Genie

Einige Reddit-Nutzer haben herausgefunden, dass es sich bei den Buchstaben in der Formel um Variable handelt, die häufig in der Physik verwendet werden. Beispielsweise steht v für velocitas (lateinisch für Geschwindigkeit).

Anschliessend haben sie die Formel mit weiteren Werten ergänzt. Etwa mit der Geschwindigkeit eines Space Shuttles, die 17'500 Meilen pro Stunde beträgt. Das Resultat: 299'792'457, was genau der Lichtgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde entspricht.

Dani Ochoa ist offenbar nicht nur ein Fan von «Star Wars», sondern kennt sich auch in Mathematik ziemlich gut aus.

(swe)