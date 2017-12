Futuristische Cyberbrille sorgt für Lacher im Netz

Nach mehr als drei Jahren wurde die Magic Leap One erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Brille, die Augmented-Reality-Anwendungen ermöglicht. Für die nötige Rechenleistung sorgt ein Mini-Computer, der am Gürtel getragen wird.

Mit der Cyberbrille können virtuelle Objekte in der realen Welt dargestellt werden. Unter anderem kann man so im Internet surfen, virtuelle Bedienelemente nutzen, Filme schauen oder interaktive Games spielen. Was im Netz aber momentan mehr zu reden gibt, ist das Design der Brille (siehe Bildstrecke).

Ab 2018 sollen Entwickler die Magic Leap One kaufen können. Wann das Gerät für reguläre Nutzer auf den Markt kommt, ist noch nicht klar.



Anwendungen, wie sie im Video zu sehen sind, werden durch die Cyberbrille ermöglicht. (Video: Magic Leap)

