Mann stiehlt 2200 Jahre alten Finger für ein Selfie

In einem Museum in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania ist im Dezember ein historisch wertvoller Terrakotta-Krieger aus China beschädigt worden.

Ein 24-jähriger Mann schlich sich an einer Weihnachtsparty am Franklin Institute in die Ausstellungsräume. Dort legte er den Arm um eine Statue, schoss ein Selfie, riss der Figur den Daumen ab und nahm ihn als Souvenir mit nach Hause.

Krieger ist 4,5 Millionen Dollar wert

Das Fehlen des Fingers haben die Museumsmitarbeiter aber erst in diesem Jahr bemerkt. Nach einigen Tagen konnte das FBI den mutmasslichen Daumendieb ausfindig machen. Der Finger des Kriegers lag auf dem Schreibtisch im Schlafzimmer des Mannes.

Welche Folgen seine Tat nach sich ziehen würde, war dem jungen Mann wohl nicht bewusst. Der Wert der Statue wird auf 4,5 Millionen Dollar geschätzt. Für die Beschädigung wurde er angeklagt und hinter Gitter gesetzt. Später wurde er gegen eine Kaution von 15'000 Dollar freigelassen.

Jetzt fordern die chinesischen Behörden laut BBC eine härtere Strafe für den Vandalismus an ihrem Kulturerbe und verurteilen die Sorglosigkeit des Franklin Institutes. Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, sind Anfang Woche zwei chinesische Experten in die USA geflogen. Sie sollen die beschädigte Figur der berühmten Terrakotta-Armee reparieren.

FBI says a US man stole the thumb of a 2,200-year-old Chinese terracotta warrior statue being displayed at the Franklin Institute pic.twitter.com/ZwzRrSq8V2