Milliardär Gates hat keine Ahnung, wie teuer Reis ist

«Wann waren Sie zum letzten Mal in einem Supermarkt?», fragte Ellen DeGeneres diese Woche Bill Gates, der in ihrer TV-Show zu Gast war. Der Multimilliardär neigt den Kopf und sagt: «Das war vor langer Zeit.» Okay, dann dürfte das spannend werden, sagt die Moderatorin.

Was dann folgt, ist charmante Unterhaltung. Bill Gates, einer der reichsten Menschen der Welt, soll die Ladenpreise von Produkten schätzen. «Wie viel kostet Rice-A-Roni?», fragt DeGeneres. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Reis und Pasta. «Fünf Dollar!», sagt Gates. Das Publikum lacht. Die Moderatorin löst auf. Rice-A-Roni wird für einen Dollar verkauft.

Die Hoffnung: Zahnseide

Bei der nächsten Frage hatte er ebenfalls wenig Glück: «Wie teuer ist Waschmittel?» Seine erste Antwort entlockt dem Publikum ein «Uooooh!», «Okay, dann ist es teurer: zehn Dollar», sagt er. Das Produkt kostet das Doppelte. Dann die Überraschung: Zahnseide. «Ich nutze sie regelmässig. Meine beste Chance, richtig zu liegen», sagt Gates. «Vier Dollar», schiesst es aus ihm heraus. Er liegt nur 22 Cent daneben, das Publikum tobt.

Die nächsten beiden Fragen meistert er mit der Hilfe des Publikums und der Moderatorin. Das Fazit von Vice.com zur «Ellen Show»: «Die Sendung erinnert uns daran, dass Milliardäre wirklich nicht so sind wie wir.» Doch können Sie es besser? Probieren Sie es aus im obigen Quiz.

(tob)