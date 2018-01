Mit diesem Gadget ist Roaming bubieinfach

Teures Roaming? Das ist mit dem Solis passé. So zumindest das Versprechen des Herstellers Skyroam, der das orangefarbene Gadget verkauft. Rund 150 Franken kostet die Anschaffung des Geräts, das etwa so gross ist wie ein Eishockeypuck.

Der Solis ist ein portabler Wlan-Hotspot. Im Inneren steckt eine SIM-Karte, die es dem Nutzer erlaubt in mehr als 100 Ländern zu surfen. Das Signal des lokalen Mobilfunknetzes wird dabei zu einem Wlan-Hotspot für das Notebook und das Smartphone. Bis zu fünf Geräte können gleichzeitig mit dem orangen Gadget verbunden werden.

Lohnt sich das?

Ob sich die Anschaffung rechnet, hängt von der eigenen Nutzung und sehr stark auch vom Reiseziel ab. 20 Minuten hat den Solis während eines Aufenthalts in Südafrika getestet. Ein Tagespass kostet bei Skyroam – weltweit – umgerechnet acht Franken. Damit können bis zu fünf Personen gleichzeitig surfen. Zum Vergleich: Beim Anbieter Sunrise kostet ein 2-GB-Datenpaket in Südafrika 79 Franken. Für den gleichen Preis könnte man also fast zehn Tage mit dem Solis surfen – vorausgesetzt, man rechnet die Anschaffungskosten nicht mit.

Die Verbindung zum Internet war in Städten mit dem Solis sehr solide. Während der Autofahrt in eher ländlichen Gegenden hatte das Gerät aber zu kämpfen. Wie gut das Netz ist, hängt aber – wie beim Kauf eines Datenpakets auch – von der lokalen Infrastruktur ab.

Die Tageslimite

Der Haken? Nachdem 500 MB verbraucht sind, wird das Tempo für den Rest des Tages gedrosselt und von 4G auf 2.5G heruntergestuft. Das ist unschön, da man einerseits nirgends sieht, wie viele Daten man schon genutzt hat und gerade wenn fünf Personen gleichzeitig den Hotspot nutzen, dieses Limit relativ schnell erreicht.

2.5G reichen zwar noch aus, um E-Mails zu checken oder Textnachrichten zu verschicken, alles andere macht damit weniger Spass. Dennoch: Rechnet man die zehn Tage à 500 MB kommt man auf insgesamt 5 GB Daten. Man bekommt in diesem Fall rein rechnerisch besser weg als mit einem Datenpaket.

Gute Investition für Globetrotter

Für den Solis spricht, dass der Akku ausdauernd ist und das Gerät locker zwölf Stunden durchhält. An die versprochenen 16 Stunden Laufzeit kam es aber nicht heran. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass man damit wirklich unkompliziert vernetzt ist, ohne sich um eine lokale SIM-Karte oder Datenpakete kümmern zu müssen.

Für Globetrotter dürfte der Solis eine gute Investition sein. Auch wer regelmässig mit Freunden verreist und sich die Kosten teilen kann, wird Freude an dem Gerät finden. Wer manchmal oder aber oft an die gleiche Destination verreist, wird wohl mit dem Kauf einer lokalen SIM-Karte besser wegkommen.

(tob)