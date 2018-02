Mit den Beauty-Filtern bitte nicht übertreiben

Schlankeres Gesicht, grössere Augen, hellere Haut: In China sind Schönheitsfilter, die dies ermöglichen, der letzte Schrei. Weil mit diesen Attributen das Gesicht dem dortigen Schönheitsideal entspricht.

Umfrage Machen Sie Selfies? Ja klar, wer nicht.

Manchmal schon.

Nein, das ist mir zu blöd.

Ich habe kein Smartphone.

Dass Hersteller damit gutes Geld verdienen, zeigt das Beispiel von Casio. Die Nachfrage nach der technisch einfachen Selfie-Cam mit dem Namen Exilim-TR war 2016 so gross, dass das Gerät für rund 1000 Franken verkauft wurde. Das kleine Gadget gleicht das fotografierte Konterfei automatisch dem chinesischen Schönheitsideal ab. Ebenfalls beliebt ist die App Meitu, die Selfies in feenhafte Abbilder verwandelt. In China ist die Meitu-App auf mehr als einer Milliarde Geräten installiert.

Auch die Handy-Hersteller sind auf den Zug aufgesprungen. So bietet etwa Xiaomi ein entsprechendes «Beautification»-Feature und auch bei Modellen des Herstellers Honor lassen sich Selfies im Nachhinein «verschönern». Die Filter sollte man jedoch – wenn überhaupt – sparsam einsetzen. Was passiert, wenn man ein Foto immer und immer wieder «verschönert», zeigt obiges Video, das mit dem Honor 7X entstanden ist.

(20M)