Mit etwas Karton macht Gamen viel mehr Spass

Nintendo hat Journalisten, Blogger und Familien aus ganz Europa nach Hamburg eingeladen, um das neueste Produkt für die Switch vorzustellen. Bei Nintendo Labo handelt es sich um vorgestanzte Bauteile aus Karton, mit denen verschiedene Erweiterungen zum Gamen zusammengebaut werden können.

Der Bastelaufwand variiert zwischen einigen Minuten und einer Stunde. Am aufwendigsten ist ein Rucksack, der die Bewegungen der eigenen Hände und Füsse auf einen Roboter im Spiel überträgt. Im anderen Set befinden sich ein ferngesteuertes Auto, eine Fischerrute, ein Haus, ein Motorrad und ein Klavier.

Basteln für Erwachsene

Bereits das Zusammenbauen der Objekte macht ziemlich viel Spass. Für gute Ergebnisse sollten die Kartonteile aber mit genügend Vorsicht gefaltet und zusammengesteckt werden. Wer sich gern kreativ betätigt, kann die Kartonteile auch mit Stiften und Klebern dekorieren.

Damit aus den Kartonbauteilen funktionierende Erweiterungen für die mitgelieferten Spiele werden, wird die Sensorik der Joy-Con-Controller genutzt. Beim Piano kommt dafür beispielsweise die Infrarotkamera des rechten Controllers in den Einsatz, damit das Spiel merkt, welche der 13 Tasten gedrückt wurde.

Mit der Switch und Karton wird man zum Roboter

Selber programmieren

Das Ganze funktioniert erstaunlich gut und ist stabiler als man im ersten Moment annehmen würde. Dabei gibt es auch die eine oder andere Überraschung. Beispielsweise hat das ferngesteuerte Auto gar keine Räder. Durch die Vibration der beiden Controller lässt es sich auf einer glatten Oberfläche aber genauso einfach steuern.

Neben den vorgegebenen Spielmöglichkeiten können mit der Toy-Con-Werkstatt auch eigene Ideen umgesetzt werden. Dafür gibt es in der Labo-Software ein Menü, das ohne Programmierkenntnisse bedient werden kann. Um beispielsweise eine Figur vibrieren zu lassen, wenn Licht auf den anderen Controller trifft, müssen nur die jeweiligen Punkte verbunden werden. Auch Kinder können so selber Dinge kombinieren und Neues erschaffen.

In der Schweiz wird das Multi-Set mit Auto, Angel, Haus, Motorrad und Klavier für rund 74 Franken und das Roboter-Set für 82 Franken angeboten. Der offizielle Verkaufsstart beginnt am 27. April. Damit die Labo-Gadgets verwendet werden können, ist eine Switch-Konsole erforderlich.

(swe)