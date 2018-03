Monopoly gibt es jetzt als «Mario Kart»-Edition

«Monopoly Gamer: Mario Kart» folgt im Grunde dem bekannten Spielprinzip. Es geht darum, so viele Immobilien wie möglich zu kaufen und dann von den anderen Spielern eine hohe Miete zu verlangen. Einige Änderungen gibt es jedoch.

Umfrage Spielen Sie «Mario Kart»? Ja klar.

Das ist mein Lieblingsspiel.

Nicht mehr.

Nein.

Ich spiele keine Videogames.

Keine Ahnung, was das ist.

Digital-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Digital-Kanals abonnieren, werden Sie über News und Gerüchte aus der Welt von Whatsapp, Snapchat, Instagram, Samsung, Apple und Co. informiert. Auch erhalten Sie als Erste Warnungen vor Viren, Trojanern, Phishing-Attacken und Ransomware. Weiter bekommen Sie hilfreiche Tricks, um mehr aus Ihren digitalen Geräten herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben Wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Digital-Kanal aktivieren.

So spielt man statt mit Banknoten mit Spielmünzen. Und jedes Mal, wenn ein Spieler das Feld «Go» passiert, muss eine Grand-Prix-Karte umgedreht werden, wodurch eine Art Rennen beginnt. Es wird gewürfelt, wer welchen Platz belegt. Je nach Rang erhalten die Spieler unterschiedliche Preise.

Zusätzliche Figuren

Es kann mit den Figuren Mario, Prinzessin Peach, Luigi und Toad gespielt werden, die alle über spezifische Kräfte und Fähigkeiten verfügen. Auch die Immobilien sind im «Mario Kart»-Stil gehalten, sodass man beispielsweise die Burg von Bowser kaufen kann.

Die «Mario Kart»-Edition von Monopoly ist in den USA bereits erhältlich. Wann sie in die Schweiz kommt, ist noch nicht klar. Hasbro wird zudem sechs weitere Figuren, beispielsweise Bowser, Donkey Kong oder Yoshi, einzeln verkaufen.

(swe)