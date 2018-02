Botnetz macht Router und Thermostaten zu Zombies

Ein Botnetz besteht aus verschiedenen Computern oder smarten Geräten, die mit Schadprogrammen infiziert und so miteinander verbunden sind. Darüber können Angreifer – ohne das Wissen der Besitzer – Attacken durchführen oder das Netzwerk sonstwie für ihre Zwecke nutzen.

Im Dezember entdeckten Sicherheitsforscher der chinesischen Firma Netlab 360 ein neues solches Schadprogramm. Bei Satori handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Mirai-Botnetzes, das in der Vergangenheit bei Diensten wie Twitter, Spotify oder Netflix für Ausfälle gesorgt hat.

Geräte als Spam-Schleudern

Ähnlich wie beim Vorgänger werden Geräte, die am Internet hängen, gekapert. Diese können dann ferngesteuert werden. Die Zahl der betroffenen Geräte sei zwar noch klein, schreibt Technologyreview.com. Es gebe aber Hinweise darauf, dass im Hintergrund daran gearbeitet werde, das Netz auszubauen.

So könnte das Botnetz genutzt werden, um massenweise Spam-E-Mails zu verschicken und Websites oder gar ganze Teile des Internets lahmzulegen. Das Botnetz umfasse gemäss Dale Drew derzeit zwar nur wenige Geräte. Der IT-Sicherheitschef der Firma Centurylink gibt aber zu bedenken, dass die Schadsoftware ziemlich gut darin sei, «neue Taktiken und Techniken» zu finden, um Gadgets zu gefährden.

Satori attackierte zuerst Router in Lateinamerika und Ägypten. Danach richtete es sich gegen Computer, die Kryptowährungen schürfen. Zuletzt wurden ARC-Prozessoren ins Visier genommen, die in intelligenten Thermostaten oder TV-Boxen zu finden sind. Je nachdem, wie sich Satori weiterentwickelt, könnte es demnach bald grösser werden als das Mirai-Botnetz.

