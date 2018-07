Störung bei Snapchat

«Tote Hose bei Snapchat», meldet ein Leserreporter. Und auch auf Twitter fragen sich viele: «Ist Snapchat down?»

Tatsächlich gibt es Probleme, wie der Instant-Messaging-Dienst auf seinem Twitter-Account mitteilt. Man arbeite an der Fehlerbehebung. Zudem rät der Dienst eingeloggt zu bleiben.

Many Snapchatters are having trouble using the app as well as our support site 😔 We're working with a partner on the fix! In the meantime, we recommend staying logged in 🔒