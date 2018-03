Richter verbietet einem 16-jährigen Videogames

Die Lake Park High School im US-Bundesstaat Illinois musste am letzten Freitag wegen einer Drohung das Schulgelände schliessen. Die Drohung wurde später zwar als nicht glaubwürdig betrachtet. Der Vorfall sorgte auf Social-Media-Plattformen aber dennoch für Gesprächsstoff.

Umfrage Denken Sie, die Gewalt in Videospielen und in der Realität haben einen Zusammenhang? Ja klar, das ist ja offensichtlich.

Könnte sein, aber ich weiss es nicht genau.

Nein, ich denke, da besteht kein Zusammenhang.

Es liegt eher an der Persönlichkeit.

Ich weiss nicht. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht.

Digital-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Digital-Kanals abonnieren, werden Sie über News und Gerüchte aus der Welt von Whatsapp, Snapchat, Instagram, Samsung, Apple und Co. informiert. Auch erhalten Sie als Erste Warnungen vor Viren, Trojanern, Phishing-Attacken und Ransomware. Weiter bekommen Sie hilfreiche Tricks, um mehr aus Ihren digitalen Geräten herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben Wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Digital-Kanal aktivieren.

Ein 16-jähriger Schüler regte sich offenbar so über die Debatte über die Schulschliessung auf, dass er ein Video hochlud, in dem er ein gewalttätiges Game spielte. Darunter schrieb er: «Ihr solltet zum Thema Amokläufe an Schulen besser die Klappe halten, sonst werde ich einen machen.»

Nicht ernst gemeint

Nachdem Schulmitarbeiter und die Polizei über Facebook von der Drohung erfahren hatten, reagierten sie und verhafteten den jungen Schüler kurz darauf. Einen Tag später musste der 16-Jährige bereits vor dem Jugendgericht antraben.

Sein Verteidiger gab zwar an, dass der Kommentar als Witz gemeint war. Kurz nach dem Amoklauf in Florida nahmen die Staatsanwälte die Aussage aber nicht auf die leichte Schulter.

«Mario Kart» spielen ist okay

Bei einer Durchsuchung durch die Polizei wurden beim Schüler keine Waffen gefunden. Der Richter entliess den jungen Mann danach in die Obhut seiner Eltern und verordnete ihm Hausarrest auf unbestimmte Zeit. Zudem musste er sein Handy abgeben.

Weiter verordnete der Richter ein Verbot speziell für gewalttätige Videospiele. Er sagte aber, dass der Junge so viel «Mario Kart» spielen dürfe, wie er wolle. An der Drohung, wegen der die Schule zuerst geschlossen wurde, habe der 16-jährige keine Schuld.

(swe)