Winterspiele für Kinder? Nein, das sind Ski-Roboter

Roboter übertreffen uns bereits in vielen Disziplinen. Das Skifahren aber gehört definitiv nicht dazu. Das hat die Ski-Robot-Challenge im Skigebit Welli Hilli in Hoenseong – eine Autostunde westlich von Pyeongchang – gezeigt. Acht Teams aus Universitäten, Instituten und privaten Unternehmen wetteiferten dort um den ersten nichtmenschlichen Slalom-Champion der Welt. Dem Sieger winkte ein Preisgeld in Höhe von 10'000 US-Dollar.

Umfrage Machen Sie auch Wintersport? Ich fahre Ski.

Ja, Snowboard ist mein Lieblingssport.

Der Winter ist zum Schlitteln da.

Ich betreibe einen anderen Wintersport.

Nein, Sport ist eh Mord.

Die Regeln: Die Roboter müssen höher als 50 cm sein, auf eigenen Beinen stehen und die 80 Meter lange Abfahrt selbstständig mit Ski und Stöcken bewältigen. Sensoren sollten helfen, die Tore auf der Piste zu erkennen, durch die sie hindurch steuern mussten. Das klappte nicht immer optimal.

Punkte gab es für die Anzahl vermiedener Fahnenmasten und die schnellste Zeit. Das Ziel wurde jedoch nicht von allen erreicht. Die in Skikleidung für Kinder gehüllten Roboter sind noch weit vom Können ihrer menschlichen Vorbilder entfernt. Das Rennen gewann der kleinste Teilnehmer: Taekwon V ist 75 Zentimeter hoch und lediglich 12 Kilogramm schwer.

(vhu)