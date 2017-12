Roboter mischen bei den Olympischen Spielen mit

In Südkorea gibt man einer Tradition einen modernen Touch: So durften im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang 2018 zwei humanoide Roboter das Olympische Feuer tragen.

Einer davon war der FX-2. Entwickelt wurde die Maschine vom Humanoid Robot Research Center (Hubo) am Korea Advanced Institute of Science and Technology (Kaist). Die Organisatoren glauben, dass in den kommenden Jahren Roboter bei den Spielen eine zentrale Rolle einnehmen werden.

Roboterdorf für Tokio

So sollen während der kommenden Olympischen Spiele Roboter zum Einsatz kommen, die Sicherheits-, Reinigungs- und Informations-Dienste unterstützen. Für die Olympischen Sommerspiele im Jahr 2020 in Tokio soll gar ein komplettes Roboterdorf mit selbstfahrenden Autos entstehen.

