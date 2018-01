Das Galaxy A8 schiesst Selfies per Sprachbefehl

Mit dem Galaxy A8 startet Samsung diese Woche in das neue Smartphone-Jahr. Speziell für Selfie-Liebhaber verfügt das Gerät – als bislang erstes Samsung-Modell– über eine Dualkamera auf der Vorderseite.

Damit lassen sich Porträts mit einem unscharfen Hintergrund schiessen. Wie stark dieser Tiefenunschärfeeffekt sein soll, kann auch nachträglich noch eingestellt werden.

Verbesserte Steuerung

Selfies können zudem per Gestensteuerung oder aber per Sprachbefehl ausgelöst werden, indem man Wörter wie «Lächeln», «Klick» oder «Aufnahme» sagt.

Die auf der Front verbaute Kamera ermöglicht ebenfalls das Entsperren des Smartphones per Gesichtserkennung. Das A8 verfügt auch über einen Fingerabdrucksensor, der sich gleich unterhalb der Kamera auf der Rückseite befindet.

Gute Hardware

Vorne und hinten besteht das Handy aus Glas, es liegt dadurch gut in der Hand und rutscht nicht. Das 5,6 Zoll grosse Display ist wie beim Galaxy S8 fast randlos. Die Auflösung ist jedoch etwas tiefer als bei den Topmodellen von Samsung.

Das neueste Mitglied der Galaxy-Familie verfügt über einen Dual-Sim-Slot, so dass beispielsweise die private und die geschäftliche Telefonnummer auf demselben Gerät genutzt werden können. Der interne Speicherplatz (32 GB) lässt sich per Speicherkarte erweitern. Das Smartphone ist zudem gegen Staub und Wasser geschützt.

Das A8 ist quasi der kleine Bruder des aktuellen Topmodells von Samsung. In der Schweiz wird es in den Farben Schwarz, Gold und Orchid Gray verkauft und ist ab Freitag zu einem Preis von 529 Franken erhältlich. Wer auf ein paar technische Finessen wie etwa den Iris-Scanner des Galaxy S8 verzichten kann, dürfte mit dem A8 eine würdige Alternative finden.

