Update frustriert Millionen Snapchat-Nutzer

Eigentlich sind Updates dazu da, neue Features freizuschalten und die App zu verbessern. Die letzte Aktualisierung von Snapchat erreichte jedoch genau das Gegenteil: Millionen von Nutzern sind frustriert und wollen die alte Version zurück.

Kylie Jenner hat das neuste Update von Snapchat ebenfalls bemerkt und fragt ihre Fans nach deren Meinung. Diese sind gar nicht begeistert, sie «hassen» es sogar. Jenner, zu Beginn noch unschlüssig, ärgert sich mit der Community mit.

Mm just saw the new Snapchat.. I don’t know how i feel about it! What do you guys think?