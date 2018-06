Was taugt dieses Luxus-Handy für 2000 Franken?

Schon seit rund zwei Jahren arbeitet Huawei bei der Gestaltung von bestimmten Smartphones mit Porsche Design zusammen. Auch beim neuesten Modell, dem Mate RS, ist die Formensprache des Autoherstellers deutlich spürbar. Zudem sind das Logo und der Schriftzug auf dem mattschwarzen Gehäuse nicht zu übersehen.

Umfrage Gefällt Ihnen das Mate RS von Huawei? Ich finde es toll.

Es gefällt mir, aber es ist viel zu teuer.

Der Preis ist okay, aber es gefällt mir nicht.

Ich bevorzuge andere Modelle.

Ich habe schon ein Handy und brauche kein neues.

Digital-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Digital-Kanals abonnieren, werden Sie über News und Gerüchte aus der Welt von Whatsapp, Snapchat, Instagram, Samsung, Apple und Co. informiert. Auch erhalten Sie als Erste Warnungen vor Viren, Trojanern, Phishing-Attacken und Ransomware. Weiter bekommen Sie hilfreiche Tricks, um mehr aus Ihren digitalen Geräten herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben Wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Digital-Kanal aktivieren.

Die Technik im Innern muss sich vor der Konkurrenz nicht verstecken. Der Arbeitsspeicher ist mit 6 Gigabyte grosszügig bemessen und der vom chinesischen Unternehmen selbst entwickelte Kirin-970-Prozessor sorgt für ordentlich Power. Das 6 Zoll grosse Display bietet eine ausgezeichnete Darstellung und verfügt über eine hohe Auflösung.

Fingerabdruck-Scanner

Die Ausstattung des Mate RS wartet mit einem Novum auf: Huawei hat gleich zwei Fingerabdrucksensoren verbaut. Der eine befindet sich – wie bei vielen anderen Modellen – auf der Rückseite unterhalb der Kamera. Speziell ist der zweite Sensor, der unter dem Display steckt. Es ist für die Schweiz eine Premiere.

Für die Registrierung des Abdrucks muss der Finger mehrmals auf das Display gedrückt werden. Insgesamt dauert dieser Prozess nur wenige Sekunden. Anschliessend genügt ein leichtes Drücken des Display, um das Handy aufzuwecken und zu entsperren. Dies geht zwar minimal länger als beim rückseitigen Sensor, durch die bessere Position ist es jedoch viel bequemer zu benutzen.



Sehen Sie im Video, wie die Einrichtung des Fingerabdrucks funktioniert. (Video: 20M)

Dreifachkamera

Wie beim P20 Pro ist auf der Rückseite eine Dreifachkamera angebracht. Diese wurde in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Leica entwickelt. Zwei der Objektive sorgen dabei für unterschiedliche Brennweiten. Hinter dem dritten ist ein Monochrom-Sensor angebracht, der nicht nur Schwarzweissfotos macht, sondern auch bei farbigen Aufnahmen den Kontrast verbessert.

Durch die Kombination der drei Objektive und entsprechender Software verfügt das Mate RS auch über einen fünffachen Zoom. Dieser wird umso besser, je länger man das Handy auf das Sujet richtet. Denn mit künstlicher Intelligenz kann das Bild nochmals zusätzlich stabilisiert werden.

Weitere Details

Das Mate RS kann auch kabellos geladen werden, so dass der 4000 mAh grosse Akku schnell wieder gefüllt ist. Das Wireless-Ladegerät ist separat erhältlich. Mit im Paket sind jedoch ein passendes Etui und Kopfhörer im Porsche-Design. Zudem ist das Smartphone nach IP67 zertifiziert, es ist also gegen Staub und Wasser geschützt.

Fazit: Das Huawei-Smartphone kostet zwar viel, hat aber auch viel zu bieten. In praktisch allen Bereichen gehört es zum Besten, was es derzeit auf dem Markt gibt. Ob sich der Kaufpreis deshalb rechtfertigt, muss aber jeder für sich entscheiden. Das Huawei Mate RS ist bereits erhältlich und wird in der Schweiz zu einem Preis von 1999 Franken verkauft.

(swe)