Wer diese Mobile-Games installiert, wird abgehört

Wer Games wie «Honey Quest», «Pool 3D» oder «Beer Pong: Trickshot» spielt, wird wahrscheinlich abgehört. In diesen und über 1000 weiteren Apps wurde eine Abhörfunktion entdeckt. Diese nimmt Umgebungsgeräusche auf und überträgt die Daten an einen Server, wie die «New York Times» berichtet.

Umfrage Ist Ihr Handy vor dem TV mit dabei? Ja klar.

Manchmal.

Nein.

Ich lege es extra weg.

Handy? Habe ich keines.

Digital-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Digital-Kanals abonnieren, werden Sie über News und Gerüchte aus der Welt von Whatsapp, Snapchat, Instagram, Samsung, Apple und Co. informiert. Auch erhalten Sie als Erste Warnungen vor Viren, Trojanern, Phishing-Attacken und Ransomware. Weiter bekommen Sie hilfreiche Tricks, um mehr aus Ihren digitalen Geräten herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben Wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Digital-Kanal aktivieren.

Dabei geht es aber nicht darum, Gespräche aufzuzeichnen, heisst es in dem Bericht. Stattdessen lauschen die Apps – auch wenn diese nur im Hintergrund geöffnet sind – nach TV-Werbungen. Die Nutzer müssen der Nutzung des eingebauten Mikrofons und der Standorterkennung jedoch explizit zustimmen.

Weitere lauschende Geräte

Die entsprechende Technologie liefert die Firma Alphonso. Ein Start-up, das für Werbetreibende Daten über die TV-Nutzung sammelt. Dessen Kunden sind daran interessiert, zu wissen, wer sich wann und wo Fernsehwerbungen anschaut. So ist es möglich, den Kunden auf die Smartphones noch gezielter Werbung auszuspielen, erklärt die «New York Times».

Die meisten Apps, in denen die Software zum Einsatz kommt, sind im Google Play Store zu finden. Einige aber auch im App Store von Apple. Eine vollständige Liste gibt es nicht. Alphonso wirbt zudem damit, dass auch smarte Fernseher, Tablets und Smartwatches genutzt werden, um Nutzer zu belauschen.

(swe)