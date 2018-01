Wie ein 15-Jähriger die Spione der USA narrte

Es ist eine filmreife Geschichte: Von seinem Kinderzimmer in der Grafschaft Leicestershire aus hat ein 15-Jähriger die Elitespione der USA an der Nase herumgeführt. Er log am Telefon das Blaue vom Himmel und kam an höchst geheime Informationen heran. So gab er sich erfolgreich als John Brennan aus. Dieser war von 2013 bis 2017 Chef des CIA. Auch gelang es ihm, das FBI-Helpdesk zu überzeugen, er sei Mark Giuliano, der damalige Direktor des FBI.

Zwischen Juni 2015 und Februar 2016 erschlich sich der Engländer Zugriff auf private Accounts der Spionage-Chefs und die Konten von Mitarbeitern des Weissen Hauses. So erhielt er den Zugriff auf das Netzwerk des Justizministeriums sowie auf das Spionagenetz der CIA. Er konnte Akten von rund 20'000 FBI-Mitarbeitern sowie geheime Dokumente zu nachrichtendienstlichen Operationen in Afghanistan und im Iran einsehen.

«Du gehörst mir!»

Neben dem Zugriff auf Top-Secret-Informationen stellte der 15-Jährige mit den gewonnenen Zugriffsrechten weiteren Schabernack an. Er bombardierte die Opfer mit Anrufen und Nachrichten und lud Pornos sowie in einem Fall die Filme «Hackers» und «V for Vendetta» auf einen der gekaperten Computer.

Ausserdem gelang es ihm, das TV-Gerät von Jeh Johnson, dem damaligen Minister für Innere Sicherheit, zu kapern. Über den Fernseher schrieb er die Botschaft «Du gehörst mir!» und bedrohte die Frau des Ministers per SMS. Einen Teil der Informationen teilte er über seinen Twitter-Account und mit Wikileaks.

Hacks waren «ziemlich einfach»

Im Februar 2016 öffnete er auf seinem Computer die Akten zum Fall Deepwater Horizon. Die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko 2010 gilt als grösste Umweltkatastrophe der USA. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Die US-Geheimdienste waren so besorgt über das Material, das der Jugendliche gesehen hatte, dass sie die lokale Polizei einschalteten, die ihn verhaftete.

Jetzt steht der heute 18-Jährige vor Gericht. Er bekannte sich in zehn Punkten der Anklage schuldig. Laut eigenen Angaben habe er die Angriffe gestartet, weil er sich darüber ärgerte, wie korrupt und kaltblütig die US-Regierung ist. «Ich habe beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen», sagt er. Vor Gericht liess er verlauten, dass die Hacks «ziemlich einfach» gewesen seien.

Reputationsschaden für Behörden

Laut Unterlagen der Gerichtsverhandlung hat das US-Ministerium für Innere Sicherheit 40'000 Dollar bezahlt, um Lücken, die der Engländer geöffnet hatte, wieder zu schliessen. Die Behörde erlitt zudem einen «erheblichen Reputationsschaden».

Laut seinem Verteidiger ist der 18-Jährige autistisch, schreibt «The Telegraph». Er sei zu dem Zeitpunkt der Hacks auf der mentalen Ebene eines 12- oder 13-Jährigen gewesen. «Er hat ein Schwarz-Weiss-Verständnis. Er sieht das, was passierte, als eine Art Videospiel mit Helden und Bösewichten», hiess es vor Gericht. «Er versuchte, das, was er als ungerecht sah, wiedergutzumachen.» Das Urteil steht noch aus.

(tob)