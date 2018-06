Wird das nächste iPhone deutlich günstiger?

Im September wird Apple voraussichtlich seine nächste Smartphone-Generation vorstellen. Nachdem Apple im letzten Jahr mit dem iPhone X das bislang teuerste Modell auf den Markt gebracht hat, wird nun in Fachkreisen nicht nur über neue Funktionen, sondern auch über den Preis spekuliert.

Umfrage Finden Sie den Preis des iPhone gerechtfertigt? Ja, der Preis geht in Ordnung.

Nein, das iPhone ist viel zu teuer.

Ich würde auch mehr ausgeben.

Ich habe und/oder brauche kein iPhone.

Digital-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Digital-Kanals abonnieren, werden Sie über News und Gerüchte aus der Welt von Whatsapp, Snapchat, Instagram, Samsung, Apple und Co. informiert. Auch erhalten Sie als Erste Warnungen vor Viren, Trojanern, Phishing-Attacken und Ransomware. Weiter bekommen Sie hilfreiche Tricks, um mehr aus Ihren digitalen Geräten herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben Wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Digital-Kanal aktivieren.

Die Analystin Katy Huberty von Morgan Stanley erwartet, dass 2018 gleich drei neue Modelle auf den Markt kommen werden, wie Marketwatch.com berichtet. Ihrer Schätzung zufolge wird der direkte Nachfolger des iPhone X statt für 999 für 899 Dollar zu haben sein. Die grössere Version, das iPhone X Plus, soll demnach 999 Dollar kosten.

Günstige Version

Das dritte Modell soll statt einem OLED- über einen LCD-Bildschirm und statt einer Dual- über eine einfache Kamera verfügen. Zudem würden in der Produktion vermutlich günstigere Materialien verwendet. Die Version soll aber ebenfalls Sensoren für die Face-ID-Gesichtserkennung erhalten, wie man es vom iPhone X kennt.

Huberty erwartet beim günstigsten Modell einen Verkaufspreis zwischen 699 und 769 Dollar. Der bekannte Apple-Experte Ming-Chi Kuo geht sogar davon aus, dass die günstigste Variante nur 550 bis 650 Dollar kosten wird. Hier gilt es zu bedenken, dass die Preise für die Schweiz erfahrungsgemäss immer ein bisschen höher als in den USA sind und ein grösserer Speicher zusätzlich kostet.

Preisentwicklung

Als vor knapp 11 Jahren das erste iPhone auf den Markt kam, musste man dafür unter Berücksichtigung der Inflation 597 Franken bezahlen. Das iPhone X vom letzten Jahr kostet hingegen etwa doppelt so viel. Auch beim iPhone 8 gab es eine Teuerung, denn es ist das erste Basismodell, für das man über 800 Franken bezahlen muss – rund 50 Franken mehr als bei früheren Modellen.

Die Herstellung eines iPhone X kommt Apple auf rund 358 Dollar zu stehen, wie die Nachrichtenagentur Reuters mit Bezug auf den Tech-Analysten Al Cowsky berichtete. Somit erreicht der Konzern aus Kalifornien mit dem iPhone X eine Brutto-Marge von 64 Prozent. Das ist allerdings nicht reiner Gewinn, da für Apple auch noch weitere Kosten, etwa fürs Marketing oder für die Forschung, anfallen.

(swe)