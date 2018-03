Apple bringt ein neues iPad für Schüler heraus

Apple zeigte am Dienstagabend am Lane Tech College, einer High-School im US-Bundesstaat Illinois, neue Produkte für den Bildungsbereich. Unter anderem wurde ein überarbeitetes iPad mit einer Bildschirmdiagonale von 9,7 Zoll vorgestellt. Dieses wird, wie zuvor schon die Pro-Version, die Eingabe per Stift unterstützen.

Das Tablet sieht aus wie die Vorgänger, hat aber etwas erneuerte Technik mit an Bord. Für Leistung sorgt der von Apple entwickelte A10-Chip, den man vom iPhone 7 kennt. Neben einem Fingerabdruckscanner verfügt das Gerät zudem über je eine Kamera auf der Vorder- und auf der Rückseite.

Viele Apps verfügbar

Was für das neue iPad spricht ist, dass es für das iOS-System bereits 200'000 Apps im Bildungsbereich gibt. Mit dem Stift sind auch verschiedene neue Anwendungen möglich, wie etwa eine Augmented-Reality-App, mit der man virtuell Frösche sezieren kann.

Zudem unterstützen die neuen Versionen von Apples-Software Pages, Numbers und Keynote ebenfalls den Pencil und haben einige Funktionen erhalten, welche den Lehrern die Arbeit erleichtern. Unter anderem können Hausaufgaben direkt in Pages kommentiert und korrigiert werden.

Harte Konkurrenz

Ob es Apple damit gelingt, die beiden Konkurrenten Google und Microsoft auszumanövrieren wird sich zeigen. Denn derzeit sind mehr als die Hälfte der Primar- und Sekundarschulen in den USA Kunden von Google, wie die «New York Times» im vergangenen Jahr berichtete.

Die günstigste Version des neuen iPad mit 32 Gigabyte Speicher wird in der Schweiz ab 379 Franken verkauft. Mit 128 Gigabyte Speicher und der Möglichkeit sich mit dem Mobilfunknetz zu verbinden steigt der Preis auf 639 Franken. Der Apple Pencil muss wie bis anhin zusätzlich gekauft werden.

Wer den Ticker vom Event nachlesen möchte, kann dies hier tun:

(tob)