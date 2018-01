«Da wäre Papi Amok gelaufen»

Über die Zusammenarbeit zwischen den beiden steht im Presseheft zu «Hot Dog»: «Die Hochzeit zweier Giganten». Okay, das ist ein bisschen dick aufgetragen, aber im Kern stimmt das. Til Schweiger (54) und Matthias Schweighöfer (36) zählen nicht nur zu den grössten Publikumslieblingen des deutschen Films, sondern haben sich im Laufe der Jahre auch als Regisseure etablieren können.

Mit «Honig im Kopf» lockte Til Schweiger über sieben Millionen Zuschauer allein in Deutschland ins Kino. Das Hollywood-Remake steht angeblich auch schon in den Startlöchern. Dahinter muss sich Schweighöfer nicht verstecken. Seine Komödien wie «What a Man», «Schlussmacher» oder «The Nanny» zählen zu den erfolgreichsten Streifen der vergangenen Jahre.

Ungleiches Paar

Für «Hot Dog» hat das Duo mal wieder zusammengespannt, die Regie jedoch Torsten Künstler (49) überlassen. In der Action-Komödie spielen sie zwei Polizisten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Schweiger alias Luke ist ein knallharter Draufgänger, der lieber einmal zu oft schiesst.

Schweighöfer ist sein Kollege Theo, ein liebenswerter Nerd und Hochbegabter, der in der Spezialeinheit für Papierkram verantwortlich ist, aber so gern mal an vorderster Front mitmischen würde. Als die beiden in die Entführung der Tochter des moldawischen Botschafters verwickelt werden, müssen sie notgedrungen zusammenspannen.

«Hot Dog» (Warner Bros.) läuft jetzt in den Deutschschweizer Kinos.



Der Trailer zum Film. (Video: Warner Bros.)