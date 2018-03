Die langweiligsten Oscars aller Zeiten?

Keine Überraschungen bei den Gewinnern, keine Aufreger, keine Sticheleien, keine Pannen: Die 90. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Hollywood lief so geschmiert ab, dass sich viele Zuschauer langweilten – und ihrem Unmut auf Twitter Luft machten. Der Unterhaltungsfaktor der Show sei der politischen Korrektheit zum Opfer gefallen.

Umfrage Wie fanden Sie die Oscar-Verleihung 2018? Das war super, sehr unterhaltsam, ich klebte am Bildschirm von Anfang bis Ende.

Ganz okay, ich hab ein Herz für grosse TV-Kisten.

Total langweilig.

Ich hab nicht geschaut. Ich hatte Besseres zu tun – schlafen.

Die Schauspieler Lupita Nyong'o und Kumail Nanjiani überrechen den Oscar für das Beste Produktionsdesign an Paul Denham Austerberry für «The Shape of Water». (Bild: Getty-Images/Kevin Winter) Die Schauspieler Lupita Nyong'o und Kumail Nanjiani überrechen den Oscar für das Beste Produktionsdesign an Paul Denham Austerberry für «The Shape of Water». (Bild: Getty-Images/Kevin Winter)

People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

«So viel Talent in einem Raum und doch ist es langweilig.»



The #Oscars2018 are horrible and boring. All of this talent in 1 room and it's just boring. — Jennifer Gomez (@JennGomez2003) 5. März 2018

Diese Zuschauerin hat sich durch die Show und zu den jeweils wichtigsten Stellen gespult.



What I watched #Oscars90



- Opening monologue



- Allison Janney acceptance speech



- Jimmy Kimmel and Gal Gadot at the movie theatre



- Sandra Bullock presenting. (I could have watched her the whole time!)



It was so boring this year that I had it on fast forward! #Oscars2018 — #GenieIsGH (@GHships) 5. März 2018

«Die Oscars sind so langweilig, die politische Korrektheit hat den Spass und die Unterhaltung gekillt.»



I hear the #OSCARS is super boring. The new political correctness has killed comedy and entertainment.#Oscars2018 — Justin Sayne (@JustinSayne722) 5. März 2018

«Ich habe heute überlegt, ob ich eine Schlaftablette nehmen soll. Ich habe stattdessen die Oscars geschaut.»



«Okay, das ist so langweilig. Ich hab es versucht.»



K this is boring lol i tried to watch the #Oscars2018 — 👑 Krys (@krysprettyklear) 5. März 2018

Hier wird es Meta: «Die Oscars sind so langweilig, dass sogar das Twittern darüber langweilig ist.»



Even the tweeting of the Oscars is boring. #Oscars2018 — Marnie Masiello (@mmaz1375) 5. März 2018

Im SRF-Studio fasste Neo-Academy-Mitglied Timo von Gunten, der letztes Jahr selbst für einen Oscar nominiert war, den Abend so zusammen: «Es ist wenig Überraschendes passiert. Dabei zu sein war lustiger.» Schauspielerin Melanie Winiger fand: «Ein paar Gags mehr hätten es sein können.»

Zum Abschluss wurde in der Diskussionsrunde auch noch die Frage in den Raum gestellt, ob die Oscars denn noch zeitgemäss seien. SRF-Filmkritiker Enno Reins sagte, man sollte in Zeiten von #MeToo drüber nachdenken, die Trennung der männlichen und weiblichen Kategorien aufzuheben, wie das bei den MTV Video Music Awards bereits der Fall sei.

Dass die ganze Veranstaltung letztlich auch noch einiges länger dauerte als geplant, half da natürlich nicht.

«Die Oscars sind wie die Golden Globes, nur viel länger.»



The #Oscars it’s like the Golden Globes but way longer and much more Boring. #Oscars90 #Oscars2018 — Aron (@withonea) 5. März 2018

«Die Oscars sind wirklich langweilig und superlang. Nichts, das in Erinnerung bleiben würde.»



Und so stellt sich die Twitter-Gemeinde die Frage: «Waren das die langweiligsten Oscars aller Zeiten?»



And that's a wrap for #Oscars2018

The only question now is... were these the most boring Oscars ever?#Oscars — socks full of holes (@fullofholes25) 5. März 2018

Eine Mini-Überraschung gab es dann ganz zum Schluss der Show doch noch: Die Fantasy-Romanze «The Shape of Water» des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro holte den Hauptpreis als Bester Film, den viele Experten im Vorfeld dem Rache-Drama «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» prognostiziert hatten.



Das waren die wichtigsten Momente der Oscar-Nacht 2018.

(Video: Tamedia/abc)

(fim)