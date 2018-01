«Ich bin ein miserabler Handwerker»

In der Nacht zum Montag werden in Los Angeles zum 75. Mal die Golden Globes verliehen. Einer der Favoriten für den zweitwichtigsten Filmpreis der Welt ist Hugh Jackman. Er spielt in «The Greatest Showman» P.T. Barnum, einen New Yorker Entertainer, der im 19. Jahrhundert das erste Kuriosenkabinett eröffnete. Der Australier ist als bester Schauspieler in einem Musical oder einer Komödie nominiert. 2013 staubte der 49-Jährige bereits für das Musical «Les Misérables» eine Trophäe ab.