«Ich liebe Bananen»

Patrick, «Midnight Sun» ist dein bisher grösster Filmjob. Hat dein Vater, Arnold Schwarzenegger, dir Tipps gegeben?

Ja. Er meinte, ich soll mich auf meinen Job konzentrieren und den so gut machen, wie es geht. Und dass ich den Leuten um mich herum vertrauen soll. Die würden mich schon gut aussehen lassen.

Und ja, ich bin Patrick Schwarzenegger.

Die 17-jährige Katie (Bella Thorne) leidet an XP, einem sehr seltenen Gendefekt, der bewirkt, dass sich die Haut nach UV-Einstrahlung nicht regeneriert. Die meisten sogenannten Mondscheinkinder erkranken bereits vor dem 20. Lebensjahr an Hautkrebs. Um das zu verhindern, lebt Katie abgeschottet, bekommt Hausunterricht von ihrem alleinerziehenden Vater (Rob Riggle), Lebensfreude von Besuchen ihrer Freundin Morgan (Quinn Shephard) und nächtlichen Bahnhof-Gigs. Als ihr langjähriger Schwarm Charlie (Patrick Schwarzenegger) sie zufällig spielen hört, beginnt für sie kurzzeitig ein fast normales Teenie-Leben. Trotz Vorhersehbarkeit überrascht «Midnight Sun» immer wieder mit Witz und Mitten-ins-Herz-Momenten.

Ein guter Rat?

Ja, nur wenn jeder seinen eigenen Job gut macht, kommt auch das Resultat gut. Die ersten Tage und das Kennenlernen sind aber oft seltsam unangenehm.

Wie ist es, wenn man plötzlich mit einer guten Freundin rummachen muss? Deine Film-Liebe Bella Thorne (20) kanntest du ja schon.

Wir kannten uns ein bisschen, aber nicht so gut, und ich glaube, das hat dem Film sogar geholfen. Die Chemie im Film und privat ist quasi parallel gewachsen. Charlie (seine Figur) und Katies (ihre) erstes Date war irgendwie auch unseres.

Glaubst du an die Liebe?

Natürlich! Mal Frau und Familie zu haben, gehört definitiv zu meinen grossen Zielen im Leben.

In der Ehe deiner Eltern lief es nicht immer rosig ...

Der Fokus lag bei uns immer darauf, eine Familie zu sein. Meine Eltern achteten darauf, dass wir nicht zu sehr im Scheinwerferlicht aufwachsen, das war wichtig.

Verfluchst du deinen berühmten Nachnamen manchmal?

Ich sehe vor allem die Vorteile. Ich verliebte mich in die Filmbranche, als ich meinen Dad früher auf Sets besuchte. Zu sehen, wie er sich in den Terminator oder in diesen glatzköpfigen blauen Mann Mr. Freeze verwandelte, faszinierte mich. Und natürlich helfen mir seine Tipps und Kontakte.

Keine Angst vor Kritikern?

Für Erfolg muss man arbeiten. Mit den Händen im Schoss macht niemand Karriere.

Hast du einen Plan B?

Nein, ich glaube nicht an einen Plan B. Erfolg braucht auch Geduld.

Die Sportkarriere deiner Filmfigur Charlie geht schier den Bach runter, weil er sich betrunken in einer Nacht verletzt. Kontrollverlust, kennst du das?

Ich schlage mir nicht gerne die Nächte um die Ohren, ich gehe lieber wandern oder biken. Meistens stehe ich mit der Sonne auf und bin gegen 22 Uhr im Bett.

Klingt langweilig.

Ich weiss. Ich bin gerne aktiv und hasse es halt, Tageslicht zu vergeuden. Das habe ich wohl von meinem Dad.

Hast du Guilty Pleasures?

Ich liebe Bananen, vor allem in Form von Cremetorten. Bella hat mir am Set immer Bananen-Brote mit Erdnussbutter und Marshmallows gemacht. Die gab es aber erst, als meine Oben-ohne-Szenen durch waren.

Wie ging es dir mit den emotionalen Szenen?

Ich wollte im Vorfeld möglichst wenig Details wissen. Als wir drehten, fing das Wasserwerk von ganz alleine an zu laufen.

«Midnight Sun» (Impuls Pictures) läuft am 22. März in den Deutschschweizer Kinos an.