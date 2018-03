«Ich war einverstanden mit der Art der Nacktszenen»

Jennifer, in deinem neuen Film gibt es viel Gewalt. Warum war es wichtig, diese zu zeigen?

Ich denke nicht, dass es wichtig ist, Gewalt in Filmen zu zeigen. Aber in Filmen erzählen wir Geschichten. Und auch wenn wir Gewalt sicher nicht gutheissen, haben wir einen Spionage-Thriller gedreht, und da wird es nun mal Brutalität geben.

Jennifer Lawrence als sexy Spionin in «Red Sparrow». (Bild: Keystone/AP/Murray Close) Jennifer Lawrence als sexy Spionin in «Red Sparrow». (Bild: Keystone/AP/Murray Close)

Oder ist es einfach schockierender, dass du als Frau Gewalt anwendest? Das sieht man ja selten.

Ich wünsche mir, dass das irgendwann nicht mehr überraschend sein wird. Alle sagen immer zu mir: «Du spielt so starke weibliche Figuren.» Ich denke dann immer, wenn ich ein Mann wäre, würde ich ganz einfach Figuren spielen.

Du zeigst dich im Film auch nackt. Bist du jemand, der sich in seinem Körper wohlfühlt?

Ich weiss nicht, ob ich das früher gesagt hätte, aber nach diesem Film schon, ja. Ich war mit Menschen zusammen, mit denen ich mich vor der Kamera wohlfühle, und war einverstanden mit der Art, wie alles gefilmt wurde. Es ist sehr geschmackvoll. Es ist also keine grosse Sache für mich.

Du nimmst dir ein Jahr frei, um junge Leute dazu zu bewegen, sich politisch mehr zu engagieren. Wie kam es dazu?

Die Wahlen vor einem Jahr haben meine Leidenschaft geweckt. Es gibt viele strukturelle Probleme in den USA und in der Regierung. Viele Dinge, die mir am Herzen liegen, wie die Umwelt, Bildung und das Gesundheitswesen, sind von Korruption durchdrungen. Wir werden niemals etwas in unserem Land erreichen, wenn wir diese nicht beseitigen.

Wäre Politikerin also ein Job für dich?

Oh nein, da muss man viel zu viel lesen! Mein Ziel ist es einfach, junge Menschen für Politik zu begeistern, denn sie sind die Zukunft.

Wärst du im echten Leben denn eine gute Spionin?

Das glaube ich nicht. Ich habe eines der bekanntesten Gesichter, daher könnte ich vermutlich nicht besonders gut verdeckt ermitteln. Ich weiss auch nicht, ob ich die Disziplin hätte, die es für den Job braucht. Aber ich kann gut Geheimnisse für mich behalten, das wäre mein grösster Vorteil.

Im Video-Interview hören Sie, wie Lawrence ihre Qualitäten als Spionin im echten Leben einschätzen würde.

«Red Sparrow» läuft jetzt im Kino.