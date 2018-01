«The Shape of Water» hat Chancen auf 13 Oscars

Ist die Schweiz mit «Facing Mecca» mit dabei? Wird der Allzeit-Rekord mit 14 Nominationen von «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» geknackt? Und welche grossen Namen kämpfen um die Trophäen für die besten Hauptdarsteller? Wie angekündigt liess die Academy um 05.22 Uhr Ortszeit in Los Angeles die Katze aus dem Sack.

Wir zeigen das Wichtigste der 90. Oscar-Verleihung im Überblick.

«The Shape of Water» führt an:

Die ungewöhnliche Liebesgeschichte, die Guillermo del Toro in «The Shape of Water» erzählt, geht mit stolzen 13 Nominationen ins Rennen. Unter anderem hat der Film Chancen in den Kategorien Bester Film und Bester Regisseur.

Die Bestmarke von 14 Nominationen, die bislang «La La Land», «Titanic» und «All About Eve» schafften, knackt «The Shape of Water» aber nicht.

«Dunkirk» und «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» treten mit 9 beziehungsweise 7 Nominationen an.



Der Trailer zu «The Shape Of Water», der am 15. Februar in den Deutschschweizer Kinos anläuft. (Video: 20th Century Fox)

Die Schweiz geht leer aus:

«Facing Mecca» galt als heisser Anwärter für die diesjährige Oscar-Nominationen in der Kategorie Kurzspielfilm. Der Streifen des Zürcher Regisseurs Jan-Eric Mack schaffte es aber nicht auf die Liste.

Die Besten der Besten:

Timothée Chalamet, Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya, Gary Oldman und Denzel Washington dürfen auf einen der Über-Oscars in der Kategorie Hauptdarsteller hoffen. Bei den Frauen sind Sally Hawkins, Frances McDormand, Margot Robbie, Saoirse Ronan und Meryl Streep nominiert.

Maryl Streep egalisiert eigenen Rekord:

Die 68-Jährige ist die Grösste ihres Fachs: Sie ist zum 21. Mal nominiert, diesmal für ihre Hauptrolle in «The Post». Schon vergangenes Jahr hat sie einen neuen Rekord aufgestellt, jetzt knackt sie ihn gleich selbst. Zum ersten Mal war Streep vor 39 Jahren nominiert.

Die wichtigsten Nominationen sehen Sie in der Bildstrecke. «And the Oscar goes to ...» heisst es dann am Sonntag, 4. März, im Dolby Theatre in Hollywood. Mal. Late-Night-Host Jimmy Kimmel wird zum zweiten Mal durch die Gala führen.

Hier gibt es alle Nominationen:



