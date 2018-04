«Hallo Captain ASSmerica!»

Marvel hat kürzlich 22 verschiedene Poster für den Film «Avengers: Infinity War» veröffentlicht. Darauf zu sehen sind die Superhelden, die Teil der Story sein werden. Neben den Avengers sind das im dritten Teil der Reihe auch die Guardians of the Galaxy.

Umfrage Werden Sie sich «Avengers: Infinity War» ansehen?

Nein. Superhelden mag ich nicht.

Ich weiss es noch nicht.

«Avengers: Infinity War» ist ab dem 26. April in den Kinos zu sehen. (Bild: Instagram/marvel) «Avengers: Infinity War» ist ab dem 26. April in den Kinos zu sehen. (Bild: Instagram/marvel)

Der Trailer für «Avengers: Infinity War» hat bereits gezeigt, was die Aufgabe der Heldentruppe sein wird: Der Herrscher Thanos sammelt einen Infinity Stone nach dem anderen, was es zu verhindern gilt. Schaffen es die Avengers nicht, Thanos' Vorhaben zu stoppen, erlangt dieser unendliche Macht.

Der Po im Fokus

Einer der Superhelden, die in «Avengers: Infinity War» gegen Thanos kämpfen, ist Captain America. Verkörpert wird die Rolle des Soldaten, der mithilfe eines Serums übernatürliche Kräfte besitzt, von Chris Evans (36).

Der Schauspieler teilte sein persönliches Poster auf Twitter, worauf die Fans komplett ausflippten. Der Grund: Die Website schnitt das hochkantige Foto für die mobile Ansicht oben automatisch ab, weshalb im Tweet nur noch Evans' knackiger Hintern zu sehen ist.

Die witzigsten Reaktionen der Fans

«Mein Körper war nicht bereit für das», schreibt User @Sedna_51.



my body was not ready pic.twitter.com/aX1kyABsde — Pierre C. Shadeaux (@Sedna_51) 4. April 2018

@shanhynes lässt ein GIF für sich sprechen.



«Ich bin Twitter dankbar, dass es das Bild so zugeschnitten hat», meint @NanLawson.



I appreciate that twitter cropped this picture the way that it did. — ˗ˏˋ Nan Lawson ˊˎ˗‏ (@NanLawson) 4. April 2018

Von @HonestFata gibt es einen Klaps auf den Hintern.



Sportmoderator Rich Eisen (48) will wissen: «Wo bekomme ich den Anzug her?»



How do I get that suit? — Rich Eisen (@richeisen) 4. April 2018

@steh_monstax ist den Tränen nahe.



OMG i need this right now pic.twitter.com/WO69SxYZpc — VIEW IN JEALOUSY!!!! 🕘 🇧🇷 (@steh_monstax) 4. April 2018

@swamprabbit1989: «Ich kann mich gar nicht entscheiden, ob ich das ganze Bild oder die abgeschnittene Vorschauversion besser finde.»



Can’t decide which I like more between the whole picture (which is awesome btw), or the preview which just shows Cap’s ASSet and new shield.... — Samantha Weiss (@swamprabbit1989) 4. April 2018

Gelungenes Wortspiel von @whereisx6:«Hallo Captain ASSmerica!»



WELL HELLO CAPTAIN ASSMERICA pic.twitter.com/3lZA4YgHjf — Alice R.S 🌹 (@whereisx6) 4. April 2018

@BloodyGirlKill wird beim Anblick ganz heiss.



@MCfleury_xx hat ihren neuen Bildschirmhintergrund gefunden.



I found my new wallpaper ;) pic.twitter.com/GpFiZ6U34f — Fleur🤘🏻🌻 (@MCfleury_xx) 4. April 2018

(anh)