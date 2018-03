Darum ist Alicia Vikander die bessere Lara Croft

15 Jahre nach ihrem letzten Auftritt kehrt Videospiel-Heldin Lara Croft zurück auf die Kinoleinwand. Das Reboot von «Tomb Raider» macht vieles anders: Eine neue Hauptdarstellerin, eine neue Art von Lara Croft und ein neues, kompromissloseres Feeling.

Umfrage «Tomb Raider» mit Alicia Vikander als Lara Croft – gibst du dir den neuen Film? Unbedingt. Mal schauen, ob sie es wirklich besser macht als Angelina Jolie.

Mal schauen. Das Thema interessiert mich jetzt nicht brennend.

Niemals! Angelina Jolie ist die einzige wahre Lara Croft!



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Bei Kritikern kommt der Film und damit Alicia Vikander (29) als ballernde Grabräuberin Lara Croft schon vor dem Release besser an als Angelina Jolie (42) Anfang der 2000er. In der Bildstrecke oben erklären wir, warum.

«Tomb Raider» (Warner Bros.) läuft am 15. März in den Deutschschweizer Kinos an.



Der Trailer zum Kino-Reboot von «Tomb Raider» mit Alicia Vikander als Lara Croft. (Video: Warner Bros.)

(shy)